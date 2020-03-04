Orhanelili çiftçilere 7 bin 500 kurt üzümü fidanı dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Orhanelili çiftçilere 7 bin 500 kurt üzümü fidanı dağıtıldı

İHA

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 30 çiftçiye 30 dönüme dikilecek kurt üzümü fidanı hibe edildi.

Orhanelili çiftçilere 7 bin 500 kurt üzümü fidanı dağıtıldı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 30 çiftçiye 30 dönüme dikilecek kurt üzümü fidanı hibe edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi ve Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile çiftçiye destek kapsamında planlanan hibe projede, toplam 30 çiftçiye 30 dönüme dikilecek gojibery (kurt üzümü) fidanı dağıtıldı. Orhaneli Belediyesi bahçesinde yapılan törene Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orhaneli İlçe Tarım Müdür V. Osman Yorulmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvancılık Geliştirme Birliği Başkanı, Zafer Baysal, Büyükşehir Belediye HAGEL encümen üyesi Mustafa Toksöz, protokol mensupları ve çiftçiler katıldı. Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Osman Yorulmaz, “İlçemizdeki başta kaymakamlığımız olmak üzere diğer kurumlar ile beraber bu alanda projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu projelerin bir ayağı olan kurt üzümü yetiştiriciliğinin dağ yöremizde arttırılması için çalışmalar sürüyor. Teknik projesini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hazırladığımız, uygulayıcılığını Orhaneli Belediyesi ile birlikte yürüteceğimiz projenin finansmanını Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvancılığı Geliştirme Birliği ve kalan bir kısmını Orhaneli Belediyesi karşılayacak. Bu projeyi yürütmeye bugün başlıyoruz. Orhaneli’mizde 30 çiftçimiz kurt üzümü üretimi ve yetiştiriciliğine başlayacak. Onlara ziraat mühendisi arkadaşlarımızla birlikte bütün bakım işlerinde, sulamasında, gübrelemesinde, budamasında her türlü desteği vereceğiz” dedi.
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da yaptığı konuşmada, “Geleceğimiz için tarımla ilgilenmemiz gerekiyor. Bizler bu makamlara geldiğimiz ilk günden itibaren köylüler bizim baş tacımız dedik ve çiftçimizin üretmiş olduğu ürünleri pazarda satabilmeleri için işgâliye ücretlerini kaldırarak köylümüze ne kadar değer verdiğimizi gösterdik. Türkiye olarak toprağa değer vermemiz gerekiyor, tarımla ilgili politikalarımızı özellikle yerelden çok net olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Toplam 30 çiftçiye 7 bin 500 adet gojibery (kurt üzümü) fidanı verilirken, önümüzdeki günlerde talepler doğrultusunda bluebery (yaban mersini) fidanları da ücretsiz verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İbrahim Üzülmez: Yarışın içerisinde sonuna kadar olacağız
YEREL HABERLER İbrahim Üzülmez: Yarışın içerisinde sonuna kadar ...
2020 yılının yazarı Fakir Baykurt
YEREL HABERLER 2020 yılının yazarı Fakir Baykurt
Hafızlık öğrencileri derse, Mehmetçiğin zaferi için Fetih Suresi okuyarak başlıyor
YEREL HABERLER Hafızlık öğrencileri derse, Mehmetçiğin zaferi için ...
Yıldırımlı şehidin adı, yaşadığı mahalledeki spor tesisiyle ölümsüzleşecek
YEREL HABERLER Yıldırımlı şehidin adı, yaşadığı mahalledeki spor ...
Terk edilmiş hurda araçlar kaldırılıyor
YEREL HABERLER Terk edilmiş hurda araçlar kaldırılıyor
Bursa Tek Pota’da bahar heyecanı başlıyor Şehrin en yeni ve dinamik organizasyonu Bursa Tek Pota Basketbol Ligi’nde bahar heyecanı başladı.
YEREL HABERLER Bursa Tek Pota’da bahar heyecanı başlıyor Şehrin en ...
Göbek kordonu kesilmeden ameliyat edilen bebek, sağlıklı şekilde dünyaya geldi
YEREL HABERLER Göbek kordonu kesilmeden ameliyat edilen bebek, ...
Bursa Yıldızları’nın kız ve erkek takımları Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı
YEREL HABERLER Bursa Yıldızları’nın kız ve erkek takımları Türkiye ...
Bursasporlu Cüneyt Köz: Hedefimizden kopmadık
YEREL HABERLER Bursasporlu Cüneyt Köz: Hedefimizden kopmadık
Anne karnından ayrılmadan ameliyat edilen bebek sağlığına kavuşturuldu
YEREL HABERLER Anne karnından ayrılmadan ameliyat edilen bebek ...
Toplu ulaşım filosunda gençleştirme sürüyor
YEREL HABERLER Toplu ulaşım filosunda gençleştirme sürüyor
Bursa'da, DEAŞ'ın infazcısı ve oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da, DEAŞ'ın infazcısı ve oğlu tutuklandı
Sufi yolu inanç turizminin gözdesi oldu Sufi Yolu'nu kullanan iki Fransız gezginin bir Mekke'ye diğeri Kudüs'e gidiyor
YEREL HABERLER Sufi yolu inanç turizminin gözdesi oldu Sufi Yolu'nu ...
İznik’te göle deşarj söz konusu değil
YEREL HABERLER İznik’te göle deşarj söz konusu değil
DEAŞ tetikçisi baba ve istihbaratçı oğlu tutuklandı Bursa'da gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi ve istihbaratçı oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ tetikçisi baba ve istihbaratçı oğlu ...
Ahmet Yenilmez anlattı, salondakiler duygulandı
YEREL HABERLER Ahmet Yenilmez anlattı, salondakiler duygulandı
Kadının tarihine edebiyat penceresinden bakıldı
YEREL HABERLER Kadının tarihine edebiyat penceresinden bakıldı
Kadının gizlenmiş tarihi bu sergide
YEREL HABERLER Kadının gizlenmiş tarihi bu sergide
Kanoculara milli davet
YEREL HABERLER Kanoculara milli davet
(Görüntülü) Kadınlara şifreli isim takan fuhuş çetesi çökertildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kadınlara şifreli isim takan fuhuş çetesi ...
Motosikletseverler için kafe açıldı
YEREL HABERLER Motosikletseverler için kafe açıldı
Bursa’da 500 güvercin gökyüzüne salındı
YEREL HABERLER Bursa’da 500 güvercin gökyüzüne salındı
Zehir tacirlerine "Kan"lı operasyon 3 yıllık firarî Bursa’da yakalandı
YEREL HABERLER Zehir tacirlerine "Kan"lı operasyon 3 yıllık firarî ...
Makilik alanda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Makilik alanda çıkan yangın korkuttu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X