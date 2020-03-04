2020 yılının yazarı Fakir Baykurt

Nilüfer Belediyesi 2020 yılını yazar Fakir Baykurt’a adadı.

Nilüfer’de yılın yazarı ilan edilen Fakir Baykurt, eserleriyle sene boyunca düzenlenecek sergi, söyleşi ve atölye gibi farklı birçok etkinlikte her yaştan okurla buluşacak. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin 2013 yılında başlattığı Yılın Yazarı Projesi, bir yazarı daha halkla buluşturuyor. Her yıl farklı bir yazar ve eserleri ile kentte edebiyat gündemi oluşturmak, yazarı sene boyunca tanıtmak, yeni okurlara ulaşmak, okuma ve kütüphane alışkanlıklarının yaygınlaşmasına öncülük etmek için düzenlenen projesi kapsamında 2020i Fakir Baykurt’a adandı. 2013 yılını Sabahattin Ali, 2015 yılını Aziz Nesin, 2016 yılını Yaşar Kemal, 2017 yılını Orhan Kemal, 2018 yılını Sevgi Soysal, 2019 yılını Nezihe Meriç gibi isimlere armağan eden Nilüfer Belediyesi, 2020 yılında da sayısız etkinlikle Fakir Baykurt’u halkla buluşturacak. 2019 yılının yazarını, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yazarın kızı Işık Baykurt, yılın yazarı etkinlikleri danışmanı Turhan Günay ve Türk Yayıncılar Birliği Başkanı Yayıncı Kenan Kocatürk ile birlikte açıkladı. Başkan yardımcıları Remzi Çınar, Sibel Özer ve Zafer Yıldız’ın da katıldığı tanıtım toplantısı Misi Yazar Evi’nde düzenlendi.

Basın mensuplarının ilgi gösterdiği tanıtım toplantısında konuşan Turgay Erdem, 2019 yılında toplam 68 etkinlikte binlerce insanın Nezihe Meriç ve edebiyatla buluştuğunu, binlerce kitabının Nilüfer Belediyesi’nce okurlara armağan edildiğini hatırlattı. Erdem, 2020 yılı için yılın yazarı seçiminde, Nilüfer Belediyesi’nin bu yılı aynı zamanda tarım yılı ilan etmesi dolayısıyla Fakir Baykurt isminin ön plana çıktığını ifade etti. Baykurt’un köylülerin, göçmenlerin, işçilerin hikâyelerini anlatan, hayatını edebiyata ve eğitime adayan biri olduğunu kaydeden Erdem, “O, eserleriyle hem Türk edebiyatına, hem de dünya edebiyatına önemli katkılar sağlamış büyük bir yazardı. Ayrıca köy enstitülü bir öğretmen olarak Anadolu’yu baştan başa dolaştı. Doğanın içinde yaşayan, mücadele veren köy insanlarının, toprağın, göçün ve arada kalmışlığın hikâyelerini anlattı. Ezilenlerin edebiyattaki seslerinden biri oldu” dedi.

Erdem, etkinliklerin bu yıl özellikle kırsalda yoğunlaşacağını vurguladı ve “Tarım yılı hizmet ve faaliyetlerimiz eşliğine köy okullarında okuyan öğrencilerle, kırsaldaki kadınlarla, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geleceğiz. Tohum takas şenliklerine katılacak, bir parçası olduğumuz doğayla ilişkilerimizi yeniden değerlendireceğiz. Fakir Baykurt’un hayatının en önemli parçalarından biri olan eğitim konusunu, köy enstitüleri bağlamında inceleyeceğiz. Öykü ödülü, kitap kapağı tasarım ödülü, sergiler ve söyleşiler düzenleyecek; atölyelerde Fakir Baykurt’un dünyasını derinlemesine işleyeceğiz. Yılın yazarı etkinliklerimiz yine bir sempozyumla sona erecek” diye konuştu.

Işık Bakurt ise, Nilüfer Belediyesi’nin faaliyetlerini beğeniyle izlediğini belirterek, “Bu anı sabırsızlıkla bekledim. Çocuklar, kadınlar, köylüler ve öğretmenlerle olacağım için çok heyecanlanıyorum. Çünkü onlar babam için çok önemliydi. Babamın ışığını söndürmemeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde keyifli çalışmalara imza atılacağı için çok mutluyum” dedi.

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