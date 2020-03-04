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Burkay: “Bursa AR-GE ve tasarım merkezi oluyor”

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tasarım Konseyi toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Türkiye'nin üretim merkezi Bursa'yı ARGE, inovasyon ve tasarımın da merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Burkay: “Bursa AR-GE ve tasarım merkezi oluyor”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tasarım Konseyi toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Türkiye’nin üretim merkezi Bursa’yı ARGE, inovasyon ve tasarımın da merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
BTSO bünyesinde sektör konseyleri şehir ekonomisine değer katacak çalışmalarını sürdürüyor. 25 sektör konseyinden biri olan Tasarım Konseyi’nin yeni dönemdeki ikinci toplantısı BTSO Ana hizmet binasında gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Konsey Başkanı Ömer Kocakuşak ve konsey üyelerinin iştirakiyle düzenlenen toplantıda konseyin 2020 yılındaki yol haritası değerlendirildi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın Türkiye’nin üretim merkezi olduğunu söyledi. Cumhuriyet sonrası Merinos Fabrikası, İpek Fabrikası ve devamında 1961 yılında kurulan Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa OSB’nin şehre sanayici kimliğini kazandırdığını ifade eden Başkan Burkay, söz konusu yatırımların yalnızca Bursa değil Türkiye’nin de geleceğine yapılmış çok önemli yatırımlar olduğunu kaydetti. BTSO’da göreve geldikleri günden bu yana sanayi ve üretim konusunda kararlı adımlar attıklarını belirten Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bugün temelini attığımız, başlangıcını yaptığımız birçok çalışma gelecek nesillere aktarılacak ve bizlerin bir mirası olacak. Bursa ve Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bu projelerimizin başında TEKNOSAB geliyor. TEKNOSAB, orta gelir eşiğini aşmamızı sağlayacak. Burası orta yüksek teknoloji üretim gücünü ileri teknolojiye taşıyacak sanayi altyapısını şirketlerimize sunacak.”
ARGE ve tasarım merkezlerinin sayısı 156’ya yükseldi
Küresel rekabette artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığını belirten Başkan Burkay, “Artık her şehir bireyler gibi kendini ifade etmek durumunda. Ülkemizin ikinci büyük ihracatçı kenti olan Bursa’mız önemli bir sanayi şehridir. Üretimin merkezi olan bu şehrin ARGE, inovasyon ve tasarımın da merkezi olabilmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızın neticesinde 7 yıl önce 23 olan ARGE ve tasarım merkezlerinin sayısı 156’ya yükseldi” dedi.
Burkay, dünyanın birçok bölgesinde aynı teknolojilerle üretim yapıldığına ancak sağlanan katma değerin farklılık gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
“Bugün baktığımızda İtalya, Türkiye ve AsyaPasifik ülkelerindeki makine parkı ve teknoloji hemen hemen birbirine denk. Aynı makinenin İtalya’da ürettiği ürün 20 euro iken Asya ülkelerinde 5 euro. İşte bu farkı ortaya koyan nitelikli insan kaynağıdır. O makineye veya ürüne marka, tasarım ve inovasyonla katma değer katacak insan kaynağına ihtiyacımız var. Tasarım Konseyi’mizden en önemli beklentilerimizden biri şehrimizdeki ARGE ve tasarım ruhunu besleyecek çalışmalar hayata geçirmesi.”
BTSO olarak 2015 ve 2016 yıllarında Bursa’da İnovasyon ve Tasarım Baharı düzenlediklerini hatırlatan Başkan Burkay, gelecek yıllarda bu etkinliği sürekli hale getirebilmek maksadıyla Tasarım Konseyi’ni kurduklarını ifade etti. Milano, Paris gibi şehirlerde uygulanan modeli Bursa’da hayata geçirmeyi istediklerini söyleyen Başkan Burkay, “Bu şehirlerdeki organizasyonlarda farklı kurumlarca düzenlenen etkinlikler eş zamanlı olarak yapılıyor. Bütün markalar halkla bütünleşiyor. Biz de Bursa’da kalkınma ajansımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve odaborsalarımızca tasarım alanında yapılan çalışmaları konsolide edip, belli bir tarih aralığında hayata geçirmek istiyoruz. Bunu başardığımızda tasarım alanındaki bütün oyuncuları Bursa’da buluşturabiliriz.” şeklinde konuştu.
Tasarım Konseyi Başkanı Ömer Kocakuşak ise konuşmasında tasarımın önemine işaret etti. Tasarımın ilgili olmadığı herhangi bir sektörün bulunmadığına dikkati çeken Kocakuşak, “Her ürün ve hizmette tasarım vardır. Bu konu devletimiz tarafından da kabul görmüş durumda. Önceleri sadece bir mobilya ortaya çıkarmak veya kumaş deseni çizmek bir tasarım olarak kabul edilirken bugün kod dizilimi, proses iyileştirme ve sinema filmi için yazılan senaryo da tasarım olarak değerlendiriliyor. Değişen bu algıyla birlikte tasarım merkezi sayısı artmaya başlarken, tasarım kavramı da daha geniş bir tabana yayılmış oldu.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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