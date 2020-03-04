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Okulda nefes kesen deprem tatbikatı

İHA

İnegöl Belediyesi ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) iş birliğiyle okullarda başlatılan deprem tatbikatları Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi ile devam etti. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, İNDAK ekiplerinin gösterileri nefes kesti.

Okulda nefes kesen deprem tatbikatı

İnegöl Belediyesi ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) iş birliğiyle okullarda başlatılan deprem tatbikatları Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi ile devam etti. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, İNDAK ekiplerinin gösterileri nefes kesti.
İnegöl Belediyesi, deprem konusunda öğrencileri bilgilendirmek için okullarda deprem eğitimi ve tatbikatlarına başladı. Bu hafta 3 okulda gerçekleştirilen tatbikatlar, bugün Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi ile devam etti. Yapılan seminer ve tatbikata Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. İNDAK Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Köksal’ın deprem öncesi ve sonrasında neler yapılması gerektiğine dâir semineriyle başlayan tatbikatta, öğrencilere teorik eğitim verildi. Seminer sırasında Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye çıkarak selamlama konuşması yaptı. Taban, “İnegöl’ümüzün de Bursa’mızın da ülkemizin de bir gerçeği tabiî âfetler. Sadece depremle de sınırlandırmamak lazım. Âfetlere her zaman hazır olmalıyız. Kentsel dönüşüm, yapılarımızın yenilenmesi, bunlar tabiî doğru hamleler, ama bunların birden bire yapılması çok doğru değil. Bugün karar alsak, binalarımızı yenileyelim, yapalım desek, nereden baksanız 1 yıl gibi zaman alır. Ama depremin bizi inşaatımızı yapacak kadar bekleme lüksü yok. Biraz sonra da olabilir, 1 yıl sonra da olabilir, 1 gün sonra da olabilir. Deprem sonrası yapılan araştırmalarda, kayıplarımızın ekserîsinin telâşla yapılan hamlelerden kaynaklandığı görülüyor. Onun için gerek can kayıplarını azaltmak, yaralanmaları, zararları asgarîye indirebilmek için bizim çok hızlı şekilde değişim ve dönüşüme ihtiyacımız var. İnsan kendi canını, ailesinin canını, yakınlarının canını hiçe saymamalı. Bu kadar basit olmamalı. Yeri geliyor aracımızın bakımını yaptırıyoruz, evimizin tadilatını yaptırıyoruz. Bu insan canı. Allah’ın bize verdiği bir emânet. Son ana kadar bunu en güzel şekilde taşımak zorundayız. Kendimize olacağı kadar belki bir başkasına da faydamız dokunabilir” dedi.
Başkan Taban, İnegöl’e lojistik bir depo kurulması için de çalışmaların sürdüğünü hatırlatarak “Bunlar âfet zamanlarında kullanılacak şeyler ama bizler hazırlıklarımızı yapmak durumundayız. Burada herkese görevler düşüyor” diye konuştu.
Konuşma sonrası bütün öğrenciler sınıflarına çıktı. Okulda bir süre sonra çalan sirenle birlikte deprem tatbikatının startı verildi. Yaklaşık 45 saniyelik depremin canlandırıldığı tatbikatta, öğrenciler seminerde verilen bilgiler doğrultusunda önce sınıflarda kendilerini korumaya alıp depremin sona ermesinin ardından da güvenli şekilde okul dışına çıktı. Bu sırada camdan tahliye tatbikatı da yapıldı. Öğrencilerin büyük ilgiyle izlediği gösteri nefesleri kesti.

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