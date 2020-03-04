Bursa'da, mobilya aksesuarları imalathanesinde yangın

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya aksesuarları üretimi yapılan 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'ta bulunan, mobilya aksesuarları üretiminin yapıldığı 3 katlı binanın en üst katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın sırasında bina, tahliye edilirken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, imalathanede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-03-04 17:44:14
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