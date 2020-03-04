Subaşı Camii ibadete açıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinin Subaşı köyünde yenilenen cami ibadete açıldı.

Cami açılışına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 1952 yılında yapılan cami, Subaşı Köyü Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile köy muhtarlığının öncülüğünde, köy halkı ve yardımseverlerin katkılarıyla tamamen yenilendi. Caminin dış cephesi mermer kaplama, içerisinde yine mermer ve çini ağırlıklı duvar kaplamaları yapıldı. İç dizaynı, âvîzeler, halılar ve ısıtma soğutma sistemleri de yenilendi. 3 ay gibi kısa bir süre zarfında tadilâti yapılan caminin minaresi de aslına uygun bir şekilde boyandı. Subaşı Köyü Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erkan Bilor, masraflı olan bir işe kalkışırken zorlandıklarını, fakat hayırseverlerin cesaretlendirmeleriyle güzel bir eser ortaya koyduklarını ifade etti.

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