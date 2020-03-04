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"Yunanistan sığınma hakkını bırakın, yaşam hakkını ihlal ediyor" Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri mültecilerin Avrupa'ya geçmek için kullandıkları sınır kapılarında inceleme yaptı, Yunan askerinin mültecilere yönelik sert tutumuna canlı tanıklık etti Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu: ""Yunanistan sınırında bırakın sığınma hakkını yaşam hakkı ihlal ediliyor" "Yunanistan bu uygulamayı yaparken yalnız değil AB ile birlikte hareket ediyor"

İHA

"Yunanistan sığınma hakkını bırakın, yaşam hakkını ihlal ediyor" Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri mültecilerin Avrupa'ya geçmek için kullandıkları sınır kapılarında inceleme yaptı, Yunan askerinin mültecilere yönelik sert tutumuna canlı tanıklık etti Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu: ""Yunanistan sınırında bırakın sığınma hakkını yaşam hakkı ihlal ediliyor" "Yunanistan bu uygulamayı yaparken yalnız değil AB ile birlikte hareket ediyor"

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve 10 milletvekili, Suriyeli mültecilerin Yunanistan sınırında yaşadığı drama canlı olarak tanıklık etti. Yunanistan'ın Avrupa Birliği ile hareket ettiğini belirten Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Yunanistan sınırında bırakın sığınma hakkını yaşam hakkı ihlal ediliyor" dedi.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve beraberindeki vekiller Pazarkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Heyet burada düzensiz göçmenlerin durumu hakkında bilgi aldı. Tam inceleme sırasında Yunan askerleri mültecilere mermilerle müdahale etti. Bir mülteci hayatını kaybetti. Heyet üyeleri ölen mültecinin yakınlarıyla da görüştü.
İncelemelerin ardından konuşan Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan sınırında insanlığın öldürüldüğüne dikkat çekerek, "Yaşam hakkının ihlal edildiği noktada sığınma hakkından söz edilemez" dedi.
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaptığı göçmen mutabakatına uymadığı iddialarına da cevap veren Çavuşoğlu, 2011 yılı Suriye'de iç karışıklığın yaşanmasından bu yana 3,6 milyon Suriye'linin Türkiye tarafından temel ihtiyaçlarının karşılanıp sığınma hakkı çerçevesinde barındırıldığını hatırlattı.

"Türkiye tarihi misyonunu hem insani hem vicdani olarak yerine getirdi"
Çavuşoğlu, "İdlib'te 2,5 milyon kişinin istim üzerinde bulunduğunu biliyoruz. Yeni durumla buradaki göç baskısı, ülke içindeki göçü Avrupa'ya tetikleyen durumu ortaya çıkarmıştır. Türkiye; çıkmak isteyenlere engel olmama kararı almıştır. Birkaç günlük zaman diliminde Yunanistan ve Bulgaristan kara sınırında ortaya çıkan olayları hem öğreniyoruz. Hem de ekranlara yansıyan karelerden görüyoruz ki büyük insanlık dramı yaşanıyor. Komisyonumuz Göç Uyum Alt Komisyonuyla 10 milletvekili arkadaşımızla Edirne'ye gelip sınır boyunda incelemelerimizi sürdürüyoruz. Valilik ve kamu il müdürlerinden brifing aldık. Pazarkule ve tampon bölgeye intikal ettik. İncelemeler sırasında ne yazık ki istemediğimiz bütün insanlığın utanç duyacağı karelere yaşanmışlıklara şahit olduk. Gerçek mermilerle Yunan askerinin ateş ettiği, 6 göçmen kardeşimiz vuruldu. Birinin vefat ettiğini öğrendik. Türkiye 8 yıldan bu yana gerek Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi'nin 13. maddesi, gerek 1951 tarihli Mülteci Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve göç hakkında hangi hüküm içeriyorsa hepsine riayet etti. Hem tarihi misyonu hem insani vicdan olarak yerine getirdi" dedi.

"Mültecilerin dramı kelimelerle anlatılmaz"
Sınır kapısına birkaç gündür gelen sığınmacıların maruz kaldığı işkencenin kelimelerle anlatılamayacağına dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "İnsan hakları konusu Avrupa Birliği'nin kendisinin dışındaki ülkelere hep bir ayar verme, hep parmak sallama mevzusu olarak tepeden bakış açısıyla sergilediği bir tutum oldu. Burada yaşanan dramatik görüntülere baktığımız zaman insan hakkının; hizaya getirmek için enstrüman olarak kullanıldığını görüyoruz" dedi.
"Yunanistan'ın mülteci kabul etmemek gibi bir durumu olamaz"
1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne göre mülteci sorununun sadece tek bir ülkenin sorumluluğuna bırakılacak sorun olamayacağına dikkat çeken Çavuşoğlu,"Diğer ülkelerin yük paylaşımı gerçekleştirmesi gerekir. Türkiye diğer ülkelerden yük paylaşımı konusunda bir girişim göremedi. Alınanlarla beraber Türkiye'nin misafir ettiği sığınmacı sayısı kapasitemizi aşmış durumda. Dolayısıyla İdlib'den göç baskısıyla Avrupa'ya geçişlerin hızlandığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği açıklama yayınladı. İnsan hakları gözlemcileri de açıklama yayınladı. Yunanistan'ın hiç bir şekilde mültecileri kabul etmemek gibi durumu olamaz" diye konuştu
"Yunanistan'ın devlet olarak sistematik olarak işkenceye tabi tutuğunu gördük"
Yunanistan sınırında 5'ten fazla vurulma vakası yaşandığının hatırlatılması üzerine Hakan Çavuşoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü,"Gördüğümüz manzara bu değil, sığınma hakkını bırakın; yaşam hakkı ihlaline dönüştüğünü görüyoruz. İpsala kaymakamlığı içinde sırtından vurularak ölen Suriyeli kardeşimizin yakınlarıyla konuştuk. Yaşam hakkının ihlal edildiği noktada sığınma hakkından söz edilemez. Burada insanlık öldürülüyor, dram yaşanıyor. Hiç bir uluslararası hukuk platformunun kayıtsız kalmaması gerekiyor. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak tespitimiz, sınır muhafızlarının kendi tercihlerinin neticesinde oluşan insan hakkı ihlali değil, Yunanistan'ın devlet olarak sistematik olarak işkenceye tabi tutuğunu gördük"
"Yunanistan tek başına hareket etmiyor"
Yunanistan'ın sınır boyunda mültecilere karşı takındığı tavır ve uygulamayı yaparken yalnız olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Yunanistan sınırları AB'nin dış sınırları oluyor. AB, "Bizden uzak olsunlar, orada yönetilsin. Hiç bir şekilde yük paylaşımında bulunmayalım" mantığında. Bu hukukla bağdaşmıyor. Mültecilere kurşun yağdırmak kabul edilemez. İnsanlık ölüyor. Dünyanın vicdanı burada kanatılıyor. Türkiye 8 yıldan bu yana dünyaya örnek bir şekilde sergilediği yaklaşımıyla bir kez daha insan hakları bağlamında nerede olduğunu göstermiştir" şeklinde konuştu

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