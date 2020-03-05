Karsak Deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karsak Deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza

DHA

Karsak Deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza


Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik İlçesi'nde Karsak Deresi'ni kirlettiği belirlenen iki gıda firmasına toplam 888 bin lira cezai işlem uygulandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan ve Gemlik Körfezi'ne dökülen Karsak Deresi'nde geçtiğimiz günlerde Çağlayan mevkiinde atık tespit eden Gemlik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, atık maddelerden numune aldı. Çıkan numune sonuçlarına göre ilçede faaliyet gösteren iki gıda firmasının Karsak Deresi'ni kirlettiğini saptayan ekipler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne konu hakkında bilgi verdi. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri iki firmaya 444 biner Lira cezai işlem uyguladı.
Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yaptığı denetimler sonucunda kurullara uymayan birçok firmaya cezai işlem uyguladığı, derenin veya denizlerin kirletilmesi ile ilgili ihbarların da birime doğrudan yapılması durumunda sonuç hızla alınacağı vurgulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2020-03-05 00:04:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa İdlib şehitleri için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Bursa İdlib şehitleri için tek yürek oldu
(Görüntülü) Bursa'da, mobilya aksesuarları imalathanesinde yangın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da, mobilya aksesuarları ...
TOFAŞ - MoraBanc Andorra: 97-94
YEREL HABERLER TOFAŞ - MoraBanc Andorra: 97-94
TOFAŞ - Andorra (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TOFAŞ - Andorra (EK FOTOĞRAFLAR)
Gemlik Karsak Deresi’ni kirletenlere 888 bin lira ceza
YEREL HABERLER Gemlik Karsak Deresi’ni kirletenlere 888 bin lira ...
TOFAŞ - Andorra (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TOFAŞ - Andorra (FOTOĞRAFLAR)
Dündar: “Allah ordumuzu muzaffer kılsın”
YEREL HABERLER Dündar: “Allah ordumuzu muzaffer kılsın”
"Yunanistan sığınma hakkını bırakın, yaşam hakkını ihlal ediyor" Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri mültecilerin Avrupa'ya geçmek için kullandıkları sınır kapılarında inceleme yaptı, Yunan askerinin mültecilere yönelik sert tutumuna canlı tanıklık etti Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu: ""Yunanistan sınırında bırakın sığınma hakkını yaşam hakkı ihlal ediliyor" "Yunanistan bu uygulamayı yaparken yalnız değil AB ile birlikte hareket ediyor"
YEREL HABERLER "Yunanistan sığınma hakkını bırakın, yaşam hakkını ...
Subaşı Camii ibadete açıldı
YEREL HABERLER Subaşı Camii ibadete açıldı
Bursa'da, mobilya aksesuarları imalathanesinde yangın
YEREL HABERLER Bursa'da, mobilya aksesuarları imalathanesinde yangın
'Bahar Kalkanı'nda yaralanan Bursalı uzman çavuşun sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER 'Bahar Kalkanı'nda yaralanan Bursalı uzman çavuşun ...
Bebeğinin ölümüne sebebiyet veren 19 yaşındaki anneye müebbet
YEREL HABERLER Bebeğinin ölümüne sebebiyet veren 19 yaşındaki anneye ...
2 aylıkken ölen Sevilay'ın anne- babasına ceza yağdı
YEREL HABERLER 2 aylıkken ölen Sevilay'ın anne- babasına ceza yağdı
Selvi: "Bursa daha fazla üniversiteyi hak ediyor"
YEREL HABERLER Selvi: "Bursa daha fazla üniversiteyi hak ediyor"
Boyahanede korkutan yangın Boyahane alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Boyahanede korkutan yangın Boyahane alevlere teslim ...
Bursalı asker İdlib'de yaralandı
YEREL HABERLER Bursalı asker İdlib'de yaralandı
Gemlik’te toplanma alanları güncellendi
YEREL HABERLER Gemlik’te toplanma alanları güncellendi
Öğretmenlere ‘tükenmişlik sendromu’ eğitimi
YEREL HABERLER Öğretmenlere ‘tükenmişlik sendromu’ eğitimi
Okulda nefes kesen deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Okulda nefes kesen deprem tatbikatı
İTSO’dan WİN EURASİA 2020 gezisi
YEREL HABERLER İTSO’dan WİN EURASİA 2020 gezisi
Saltanatın adımları Osmangazi’de atılacak
YEREL HABERLER Saltanatın adımları Osmangazi’de atılacak
Küçük raketler profesyonelleri aratmadı
YEREL HABERLER Küçük raketler profesyonelleri aratmadı
Burkay: “Bursa AR-GE ve tasarım merkezi oluyor”
YEREL HABERLER Burkay: “Bursa AR-GE ve tasarım merkezi oluyor”
Milletvekili Gürel’in acı günü
YEREL HABERLER Milletvekili Gürel’in acı günü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X