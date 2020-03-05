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"İşletmeler vergi affı bekliyor" BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz: "Artış gösteren icralarda herkes af bekliyor’’ "Biz sanayiciye, iş adamına ve esnafa yol gösterici olmak istiyoruz"

İHA

Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, icra konularında işlemlerinin arttığını ve işletmecilerin vergi affı beklentisi içine girdiğini belirtti. Yılmaz, geri kazanım payının işlenmesi sorununun esnaf ve sanayiciye de yük olduğunu belirtti.

"İşletmeler vergi affı bekliyor" BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz: "Artış gösteren icralarda herkes af bekliyor’’ "Biz sanayiciye, iş adamına ve esnafa yol gösterici olmak istiyoruz"

Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, icra konularında işlemlerinin arttığını ve işletmecilerin vergi affı beklentisi içine girdiğini belirtti. Yılmaz, geri kazanım payının işlenmesi sorununun esnaf ve sanayiciye de yük olduğunu belirtti.
Muhasebeciler Haftası kapsamında medya kuruluşlarını ziyaret eden Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz son zamanlarda artış gösteren icralarla ilgili vatandaşların af beklediğini belirterek, başkanlık sürecinde yapacağı projelerden bahsetti.
İlk olarak genç meslektaşlarıyla ilgili bir projesi olduğunu müjdeleyen Yılmaz, "Genç meslektaşlarımız ile ilgili bir projemiz var onu da Bursa Büyükşehir Belediyesi ile çalışıyoruz. Yakında faaliyete girecek bir proje. Diğer bir proje eğer yapabilirsek, 'Kuluçka Merkezi' diyoruz biz onlara meslektaşın belirli bir süre kurulan merkezde her türlü internet, ofis desteğinden yararlanabileceği örnek bir uygulama olması açısından bu dönemde becerebilirsek yapacağız. Şu anda aynı merkezden İzmir’de bulunmakta biz de onlarla beraber çalışıyoruz" dedi.

"Biz sanayiciye, iş adamına ve esnafa yol gösterici olmak istiyoruz"
Geri kazanım paylarının sadece mali müşavirleri ilgilendirmediğinin altını çizen Yılmaz, "Bizim meslektaşlarımızın şikayetçi olduğu bazı konular var buna ben de dahil olmak üzere ve asıl işimizi yapmak istiyoruz. Beyanname götürüp alma bu bir operatör işi. Tamam biz bunu yapıyoruz ama bizi bu yükten kurtarsınlar. Tabi biz kamuya hizmet etmekten onur duyarız memleketimize hizmet yapmaktan ama asıl işimizi yapamadığımız zaman küçük esnaf olsun, sanayici olsun onun yatırım kararlarında, kredi çekme durumlarında onlara yardımcı olalım biz bunu yapabiliriz ama sistem bize bu zamanı tanımıyor. Geri kazanım payından bahsetmem lazım sadece bizi ilgilendiren bir konu değil. Mükelleflerimizin yüzde ellisini ilgilendiren bir konu her ay verilmesi bir konu bunun esnafa ve sanayiciye de büyük yükü var. Hem ekonomik olarak hem de doğru olarak hazırlanması şeklinde. Yani kısacası biz sanayiciye, iş adamına ve esnafa yol gösterici olmak istiyoruz" diyerek sözlerine son verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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