Nilüfer Meclisi’nde şehitlere saygı duruşu

Nilüfer Belediye Meclisi’nde, İdlib’de şehit olan Türk askerleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Nilüfer Belediye Meclisi’nin mart ayı olağan toplantısı, Başkan Turgay Erdem başkanlığında gerçekleşti. “Barış Meclisi”ndeki toplantıda, Suriye’nin İdlib şehrinde 27 Şubatta Türk askerlerine yapılan hava saldırısı sonucu ve Bahar Kalkanı Harekâtı’nda şehit olan askerler anıldı. Meclis toplantısına yakalarına siyah kurdele takarak katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, meclis üyeleri ve bürokratlar, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Gündem maddelerine geçilmeden önce görüş, dilek ve temennilerin dile getirildiği meclis toplantısında konuşan Turgay Erdem, ülke ve dünya gündeminin ağır ve üzücü bir süreçten geçtiğini ifade etti. Başkan Erdem “Bilindiği gibi Suriye’nin İdlib şehrinde 27 Şubatta Türk askerlerine yapılan hava saldırısı sonucu çok sayıda şehit verdik. 34 askerimizi kaybettik, 32 askerimiz de yaralandı. Bu çok ağır bir tablo. Bu olayın ardından başlayan Bahar Kalkanı Harekâtı’nda da bugün 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de âcil şifâlar diliyoruz. Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun diyoruz” diye konuştu.

Başkan Erdem, acı haberler üzerine Nilüfer Belediyesi olarak Uluslararası Caz Tatili Festivali kapsamındaki konserleri de iptâl ettiklerini hatırlattı.

Sınır bölgelerinde yaşanan mülteci dramına da işaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Mültecilerin yaşadığı insanlık dramı da ayrıca vicdanımızı sızlatıyor. Bu acı tablonun sağduyuyla, vicdanla, barışla, insanlık onuru daha fazla zedelenmeden en kısa zamanda çözüme ulaşmasını diliyoruz” dedi.

Nilüfer Belediye Meclisi’nin kadın üyeleri ile bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan Başkan Erdem, “Biz bu günü eğlenceyle kutlanan bir gün olarak görmüyoruz. Tam tersine kadınların hak mücadelesinin dile getirildiği bir gün olarak görüyoruz. Kadın cinayetlerinin, kadına şiddetin ve eşitsizliklerin çokça gündeme geldiği bir ülke olarak bu hafta kadın haklarının korunması ve eşitlik mücadelesine vurgu yapacak etkinlikler organize ettik. Ben, tüm kadınlar için eşitlikadalet içinde omuz omuza birlikte yürüyeceğimiz aydınlık yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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