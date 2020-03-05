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Komşusu kadını, ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu

DHA

Komşusu kadını, ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu


Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA´da Canip K., eve götürmek için aracına aldığı komşusu Melike A.'yı, yolda ormanlık alanda bacağından pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Aşırı kan kaybeden kadının sağlık durumunun ciddiyetini korduğu belirtilirken, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Tabakhaneler mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Melike A., rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören bebeğine kıyafet almak için eve gitmek üzere yola çıktı. Melike A., hastane önündeki otobüs durağında komşusu Canip K. ile karşılaştı. Canip K., Melike A.'ya, kendisini kamyonetiyle eve götürebileceğini söyledi. Canip K. ile Melike K. arasında yolda tartışma çıktı. Canip K., ormanlık alana götürdüğü Melike A.'yı kamyonetinden aldığı pompalı tüfekle bacağından vurarak, kaçtı.
Canip K.´nin olayı anlattığı bir arkadaşı, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık yarım saat sonra bölgeye giden ekipler, Melike A.´yı, yerde kanlar içinde yatarken buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Melike A., Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aşırı kan kaybeden Melike A.´nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 
Melike A.'nın eşinin karıştığı bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu ifade edildi. Jandarma, Canip K.´yi yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2020-03-05 11:54:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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