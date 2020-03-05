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Egehan İpek’ten yenilgisiz şampiyonluk

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Egehan İpek, Nilüfer Satranç İlçe Birinciliğinde yenilgisiz şampiyon oldu.

Egehan İpek’ten yenilgisiz şampiyonluk

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Egehan İpek, Nilüfer Satranç İlçe Birinciliğinde yenilgisiz şampiyon oldu.
Satranç Bursa İl ve Nilüfer Satranç İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Nilüfer ilçe Birinciliği’ müsabakaları Bursa Büyükşehir Belediyespor Satranç Eğitim Merkezi’nde yapıldı. 72 sporcunun başvuru yaptığı ve en iyi puana sahip 32 sporcunun yarıştığı turnuvada sporcular kıyasıya mücadele etti. Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 12 yaşındaki sporcusu Egehan İpek oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak turnuvanın şampiyonu olurken, Büyükşehirli diğer sporcular Eray Zengingönül dördüncü, Berat İlker altıncı, Ayberk Yıldız yedinci ve Burak Alp Mutlu dokuzuncu sırada yer alarak madalya kürsüsüne çıkan isimler oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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