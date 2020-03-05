Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi yakalandı

Bursa'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda 1 kilo 300 gram metamfatamin başta olmak üzere bir miktar bonzai ve kokain ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi de yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa'nın çeşitli yerlerinde düzenledikleri operasyonlar neticesinde 1 kilo 300 gram metamfetamin, satışa hazır halde bir miktar kokain ve bonzai, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 2 bin TL ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Uyuşturucu ticaretine karışan M.G ve T.C isimli şahıslar 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, U.B, F.F, T.Ö, ve S.T isimli şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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