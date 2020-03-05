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Plastik varilden 4 kilo esrar ile av tüfeği çıktı

DHA

Plastik varilden 4 kilo esrar ile av tüfeği çıktı


Muammer İRTEM/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´da, jandarma ekiplerinin drone desteğiyle yaptığı aramalarda bir müştemilatta plastik varil içerisinde, 4 kilo kubar esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan cezaevinde bulunan S.Ç. ve Y.K.´nin, cezaevine girmeden önce uyuşturucu maddeleri sakladığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine ilçe genelinde soruşturma yürüten ekipler, uyuşturucu maddelerin bir arazide saklandığını belirledi. Sabah saatlerinden itibaren arazide narkotik köpeği `Kan´ ve drone desteğiyle arama yapan 45 kişilik ekip, bir müştemilatta sac levha altına gizlenmiş plastik variller buldu. Plastik varillerin içerisinde 4 kilo kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Muammer İRTEM
2020-03-05 16:19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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