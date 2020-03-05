Plastik varilden 4 kilo esrar ile av tüfeği çıktı

Muammer İRTEM/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´da, jandarma ekiplerinin drone desteğiyle yaptığı aramalarda bir müştemilatta plastik varil içerisinde, 4 kilo kubar esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan cezaevinde bulunan S.Ç. ve Y.K.´nin, cezaevine girmeden önce uyuşturucu maddeleri sakladığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine ilçe genelinde soruşturma yürüten ekipler, uyuşturucu maddelerin bir arazide saklandığını belirledi. Sabah saatlerinden itibaren arazide narkotik köpeği `Kan´ ve drone desteğiyle arama yapan 45 kişilik ekip, bir müştemilatta sac levha altına gizlenmiş plastik variller buldu. Plastik varillerin içerisinde 4 kilo kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Muammer İRTEM
2020-03-05 16:19:06
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