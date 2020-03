Büyükşehir'le yaşlıların sağlıkları mercek altında Yaşlıların nabız, şeker ve tansiyonları evlerine kurulacak sistemle ölçülüp anında merkeze iletilecek Müdahale gereken durumlarda evde bakım hizmetleri birimi devreye girecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Gönül Ağı Yaşlı Destek Projesi ile özellikle kırsal mahallelerde yalnız ya da eşleriyle yaşayan yaşlıların nabız, şeker ve tansiyonları evlerine kurulacak sistemle ölçülüp anında merkeze iletilecek. Müdahale gereken durumlarda evde bakım hizmetleri birimi devreye girecek ve yaşlılar Büyükşehir desteğini her an yanlarında hissedecek.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerine de her geçen gün bir yenisini ekliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ArGe Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve yaşlılara yönelik fayda sağlamayı hedefleyen Gönül Ağı Yaşlı Destek Projesi BEBKA’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’ndan (SOGEP) hibe almaya hak kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Sağlıklı Kentler Birliği ortaklığında yürütülecek proje, Keles, Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli, Yenişehir, İznik ve Mustafakemalpaşa Belediyeleri işbirliğinde gerçekleştirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla başlayacak olan projenin uygulaması 18 ay sürecek. Özellikle kırsal mahallelerde yalnız ya da eşleriyle yaşayan yaşlıların sürekli takibini ön gören proje ile ilgili protokol, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim arasında imzalandı.

Dijital sağlık takibi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçede altyapıdan üstyapıya kadar her alanda yoğun bir çalışma sergilerken, sosyal belediyecilikle ilgili çalışmaları da kesintisiz sürdürdüklerini söyledi. Gönül Ağı Yaşlı Destek Projesi ile evde sağlık ve bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve akıllı teknolojik alt yapı ile daha etkin, hızlı ve sürdürülebilir şekilde verimliliğinin arttırılmasının hedeflendiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Proje, evde bakım hizmetleri çalışmalarımızın akıllı otomasyon sistemi ile desteklenerek yaşlılık bağımlılık oranları en yüksek olan ilçelerimizde uygulanacak. Keles, Harmancık, Büyükorhan, Orhaneli, Yenişehir, İznik ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde, yalnız ya da eşiyle yaşayan yaşlıların çağrı merkezimize doğrudan erişebilmeleri ve sağlık kontrollerini dijital olarak yapabilecekleri akıllı alarm sistemi ile hizmetin kalitesi ve erişilebilirliğinin kolaylaşması sağlanacak. Bu sistem ile yaşlıların nabız, şeker, tansiyonları evlerinde kurulacak sistem ile ölçülüp merkeze iletilecek ve otomasyon sisteminde kayıt altına alınacak. Yaklaşık 1 milyon 100 bin TL bütçeli proje kapsamında yaşlı destek otomasyon yazılımı oluşturulacak ve 144 adet sosyal alarm sistemi cihazı temin edilecek. Ben hem yaşlılarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hem de var olan evde bakım hizmetlerimizin verimini artıracak bu projeye katkıları nedeniyle BEKBA’ya teşekkür ediyorum” dedi.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de yaşlılar için oldukça önemli bir projenin hayata geçirileceğini belirterek, geliştirilecek yazılımla artık yaşlılara daha kolay ulaşılabileceğini kaydetti.

