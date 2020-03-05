Korona virüsü İnegöl'e yaradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüsü İnegöl'e yaradı

İHA

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2019 yılı ticaret istatistiklerini açıkladı. Uğurdağ, Çin'de yaşanan korona virüs salgınının İnegöl'ün ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

Korona virüsü İnegöl'e yaradı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2019 yılı ticaret istatistiklerini açıkladı. Uğurdağ, Çin’de yaşanan korona virüs salgınının İnegöl'ün ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.
Başkan Yavuz Uğurdağ, düzenlediği basın toplantısında, "Çin'de baş gösteren korona virüsü bir çok ülkeye yayılmış vaziyette. Allah'a çok şükür bizim ülkemizde şu ana kadar böyle bir tehlike görülmedi. Rabbimden temennim de hiç bir şeklide ülkemizde görülmesin.i Tabi Çin dünya ekonomisi açısından, dünyada üretim açısından önemli bir ülke ve dünyaya yön veren bir ülke. Özellikle tekstil sektörü ve mobilya sektöründe de çok ciddi ihracat yapan bir ülke. Bizi de direkt ilgilendiren bir mesele. Korona virüsü ile alakalı Çin karantina olmuş vaziyette. Bunun bize müspet yönde yansımları muhakkak olacaktır ve olmaya da başladı. Biz özellikte bu noktadan sonra mobilya sektörü olmak üzere birçok ülkedeki firmalarla irtibata geçmiş vaziyetteyiz. Bizim yakın zamanda 6 Nisan'da önemli bir fuarımız var, bu fuar ile alakalı 3 aydır çalışmalarımızı başlattık. İç piyasa fuarı olmasına rağmen, yapmış olduğumuz çalışmalarla 2 yıllık ihracat odaklı bir fuar olması seviyesine ulaştırdık. Mobilya sektörü başta olmak üzere korona virüsü ile alakalı bütün gelişmeleri biz pozitif yönde lehimize çevirmek zorundayız, bu tür adımları atıyoruz. Bazen dedikodular oluyor, telefonlar geliyor, fuarımız iptal olmuş değil. 6 Nisan tarihinde Allah izin verirse fuarımızı açacağız. Özellikle yurt dışına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz, daha önce dahil ettiğimiz müşteriler, firmalar haricinde, dünyanın bir çok ülkesinden firmayı da şehrimize davet ediyoruz. Bu çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
Irak sınır kapısı kapandı, ama sevkıyat devam ediyor
Irak sınır kapısının kapanmasıyla ilgili de konuşan Uğurdağ, "Irak bizim en çok ihracat yaptığımız ülke, geçen hafta cumartesi günü Irak'la ilgili bir gelişme yaşandı. Biz cumartesiden beri yetkililerle irtibat halindeyiz. Çok sıkıntı yaşamayacağımız kanaatindeyiz. Çünkü düzenlemeler daha devam ediyor. Girişler çıkışlar tır bazında gerçekleşmeyecek. anlaşılır bir şeklide söyleyeyim, dorselerin değişmesiyle birlikte ürün sevkıyatı devam edecek. Tabii biraz süreç zorlu olacak ve uzayacak, bu bir gerçek. Ürün sevkıyatı şu an itibari ile devam ediyor. İnşallah bir hafta 10 gün zarfında gerekli tedbirler alınacak. Eski haline döndürülmeye çalışılıyor. Ama şu an itibari ile sevkıyatlar durmuş değil, devam ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taban’dan askıda iyiliğe destek çağrısı
YEREL HABERLER Taban’dan askıda iyiliğe destek çağrısı
Gazetecilerden yeni emniyet müdürüne hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Gazetecilerden yeni emniyet müdürüne hayırlı olsun ...
2019 yılı ihracat rakamları açıklandı İnegöl yine bir çok ili geride bıraktı
YEREL HABERLER 2019 yılı ihracat rakamları açıklandı İnegöl yine bir ...
Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ...
(Görüntülü) Plastik varilden 4 kilo esrar ile av tüfeği çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Plastik varilden 4 kilo esrar ile av ...
Tarla faresi yakalandı
YEREL HABERLER Tarla faresi yakalandı
Türkyılmaz, Mirzaobalı kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Türkyılmaz, Mirzaobalı kadınlarla buluştu
(Görüntülü) Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 ...
80 kişilik ekip hem havadan, hem karadan arıyor Kayıp kadından haber alınamıyor
YEREL HABERLER 80 kişilik ekip hem havadan, hem karadan arıyor Kayıp ...
Karacabey Belediyespor’dan kan bağışına destek
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor’dan kan bağışına destek
Plastik varilden 4 kilo esrar ile av tüfeği çıktı
YEREL HABERLER Plastik varilden 4 kilo esrar ile av tüfeği çıktı
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Nilüfer Belediyesi kadınlarla el ele
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi kadınlarla el ele
Bursa belediyelerine imar çalıştayı Dündar: “Birbirini tamamlayan projelerle şehrimizi yenileyeceğiz”
YEREL HABERLER Bursa belediyelerine imar çalıştayı Dündar: ...
Büyükşehir'le yaşlıların sağlıkları mercek altında Yaşlıların nabız, şeker ve tansiyonları evlerine kurulacak sistemle ölçülüp anında merkeze iletilecek Müdahale gereken durumlarda evde bakım hizmetleri birimi devreye girecek
YEREL HABERLER Büyükşehir'le yaşlıların sağlıkları mercek ...
Salman, CHP TBMM Grup Başkanvekilini istifaya davet etti: “Engin Özkoç hukuk önünde hesap verecek”
YEREL HABERLER Salman, CHP TBMM Grup Başkanvekilini istifaya davet ...
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi yakalandı
Bursa'da organ bağışında izlenecek yol haritası masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da organ bağışında izlenecek yol haritası ...
Bursa'da camilere dadanan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da camilere dadanan hırsız tutuklandı
Turgay Erdem’den genç yüzücü Turnalı’ya başarı dileği
YEREL HABERLER Turgay Erdem’den genç yüzücü Turnalı’ya başarı dileği
Muhalefetten Osmangazi Meydanı’na tam destek
YEREL HABERLER Muhalefetten Osmangazi Meydanı’na tam destek
Bidondan 4 kilo esrar ve tüfek çıktı
YEREL HABERLER Bidondan 4 kilo esrar ve tüfek çıktı
Oktay: “Aşevi geleneği kültürümüzün önemli bir parçası” “Bu mutfakta pişirilecek yemekler muhtaç ailelere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak”
YEREL HABERLER Oktay: “Aşevi geleneği kültürümüzün önemli bir ...
Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi hayat buluyor
YEREL HABERLER Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi hayat buluyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X