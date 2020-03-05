Songül'ü düğüne 1 gün kala öldüren nişanlısı: Kafasını klozete çarptığı için öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Songül'ü düğüne 1 gün kala öldüren nişanlısı: Kafasını klozete çarptığı için öldü

DHA

Songül'ü düğüne 1 gün kala öldüren nişanlısı: Kafasını klozete çarptığı için öldü


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, düğününden 1 gün önce nişanlısı Songül Yalçın'ı (25) döverek öldüren tutuklu sanık Yunus Emre Akar'ın (27), Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanmasına başlandı. Mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Akar, "Songül olay günü sinirliydi. Kendisini sakinleştirmek istediğim sırada banyoda düştü. O gün banyoyu yıkadığımdan yerler ıslaktı. Kafasını klozetin kenarına çarptı. Birkaç defa kendisini tutmama rağmen ayağı kayıp düştü. Songül'ü ben öldürmedim" dedi.
Olay, geçen yıl temmuz ayında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Songül Yalçın, 1 gün sonra evleneceği nişanlısı Yunus Emre Akar'ın evine gitti. Evde bir süre konuşan 3 yıllık nişanlı çift, takılar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akar, Yalçın'ı banyoya götürüp, dövdü. Yere yığılan Yalçın'ın bayıldığını düşünen Akar, fatura ödemek için evden ayrıldı. Faturayı ödeyip, evine dönen Yunus Emre Akar, Songül Yalçın'ı yerde hareketsiz yatmaya devam ettiğini görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Akar olay yerinden kaçarken, kapısı açık olan eve giren sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Songül Yalçın'ın bilincinin kapalı olduğunu tespit etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yalçın, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay saatinde eve sadece Yunus Emre Akar'ın girip, çıktığı tespit edildi. Akar, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla arkadaşının evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AKAR: SONGÜL KAFASINI YERE ÇARPTIĞI İÇİN ÖLDÜ, BEN DÖVMEDİM
Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yunus Emre Akar'ın yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya taraf avukatları ile Songül Yalçın'ın ailesi ve yakınları katıldı.
Mahkemede savunma yapan Yunus Emre Akar, Songül ile 4 yıldır nişanlı olduklarını belirterek, olay günü kendisini dövdüğünü yalanladı. Akar, savunmasında şunları söyledi: 
"Olay günü Songül benim evime geldi. Gelinlik almaya gidecektik. O gün nedenini bilmediğin sinirli hali vardı. Ailesinden ayrılma üzüntüsü vardı. Elindeki çantasını salona girdiğinde çekyatın üzerine attı. Kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Kendisine bazen iş yerinde ve evinde kriz geliyormuş. Ağlamaya ve etrafına boş boş bakmaya başladı. Rahatlaması için dolaptaki eşyaları göstermeye çalıştım. Banyo kapısına doğru gittiğinde birden dönerek bana tokat attı. Ben de elimi uzattığım için parmağımı ısırdı. O sırada elimden kurtulup, banyoya düştü. O gün banyoyu yıkadığımdan yerler ıslaktı. Kafasını klozetin kenarına çarptı. Birkaç defa kendisini tutmama rağmen ayağı kayıp düştü. Sonra oturdu ve etrafa yine boş boş bakmaya başladı. Ben de sakinleşmesi için yalnız bırakarak dışarıya çıktım. Fatura yatırıp geldim. Saçları dağınık vaziyette görünce korktum. 112'yi aradım. Sağlık ekibi ile birlikte polis eve geldi. Songül'ün kafasını yere çarpmasından dolayı öldüğünü düşünüyorum. Songül'ü ben öldürmedim. Ben kendisine hiç vurmadım. Ayrıca nişanlılığımız süresinde kendisine şiddet göstermiş olsaydım, mutlaka ailesine söylerdi"
'KIZIMIN SAĞLIK PROBLEMİ YOKTU'
Akar'ın savunmasının ardından mahkeme, Songül Yalçın'ın annesi Kiraz Yalçın'ı dinledi. Anne Yalçın, "Kızımın hiçbir sağlık problemi yoktu. Allah'a havale ediyorum. Yunus Emre'den şikayetçiyim" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, sanık Yunus Emre Akar'ın tutukluluk halinin devamına, otopsi evraklarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca yeniden incelenip rapor halinde alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-03-05 19:10:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taban’dan askıda iyiliğe destek çağrısı
YEREL HABERLER Taban’dan askıda iyiliğe destek çağrısı
Gazetecilerden yeni emniyet müdürüne hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Gazetecilerden yeni emniyet müdürüne hayırlı olsun ...
2019 yılı ihracat rakamları açıklandı İnegöl yine bir çok ili geride bıraktı
YEREL HABERLER 2019 yılı ihracat rakamları açıklandı İnegöl yine bir ...
Korona virüsü İnegöl'e yaradı
YEREL HABERLER Korona virüsü İnegöl'e yaradı
Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ...
(Görüntülü) Plastik varilden 4 kilo esrar ile av tüfeği çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Plastik varilden 4 kilo esrar ile av ...
Tarla faresi yakalandı
YEREL HABERLER Tarla faresi yakalandı
Türkyılmaz, Mirzaobalı kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Türkyılmaz, Mirzaobalı kadınlarla buluştu
(Görüntülü) Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 ...
80 kişilik ekip hem havadan, hem karadan arıyor Kayıp kadından haber alınamıyor
YEREL HABERLER 80 kişilik ekip hem havadan, hem karadan arıyor Kayıp ...
Karacabey Belediyespor’dan kan bağışına destek
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor’dan kan bağışına destek
Plastik varilden 4 kilo esrar ile av tüfeği çıktı
YEREL HABERLER Plastik varilden 4 kilo esrar ile av tüfeği çıktı
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Nilüfer Belediyesi kadınlarla el ele
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi kadınlarla el ele
Bursa belediyelerine imar çalıştayı Dündar: “Birbirini tamamlayan projelerle şehrimizi yenileyeceğiz”
YEREL HABERLER Bursa belediyelerine imar çalıştayı Dündar: ...
Büyükşehir'le yaşlıların sağlıkları mercek altında Yaşlıların nabız, şeker ve tansiyonları evlerine kurulacak sistemle ölçülüp anında merkeze iletilecek Müdahale gereken durumlarda evde bakım hizmetleri birimi devreye girecek
YEREL HABERLER Büyükşehir'le yaşlıların sağlıkları mercek ...
Salman, CHP TBMM Grup Başkanvekilini istifaya davet etti: “Engin Özkoç hukuk önünde hesap verecek”
YEREL HABERLER Salman, CHP TBMM Grup Başkanvekilini istifaya davet ...
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi yakalandı
Bursa'da organ bağışında izlenecek yol haritası masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da organ bağışında izlenecek yol haritası ...
Bursa'da camilere dadanan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da camilere dadanan hırsız tutuklandı
Turgay Erdem’den genç yüzücü Turnalı’ya başarı dileği
YEREL HABERLER Turgay Erdem’den genç yüzücü Turnalı’ya başarı dileği
Muhalefetten Osmangazi Meydanı’na tam destek
YEREL HABERLER Muhalefetten Osmangazi Meydanı’na tam destek
Bidondan 4 kilo esrar ve tüfek çıktı
YEREL HABERLER Bidondan 4 kilo esrar ve tüfek çıktı
Oktay: “Aşevi geleneği kültürümüzün önemli bir parçası” “Bu mutfakta pişirilecek yemekler muhtaç ailelere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak”
YEREL HABERLER Oktay: “Aşevi geleneği kültürümüzün önemli bir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X