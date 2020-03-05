AK Parti Bursa'da 4 ilçenin kongresi hafta sonu gerçekleştirilecek AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman: "Kongrelerin bir yenilenme ve tazelenme fırsatı"

AK Parti’de 7. Olağan Kongre süreci kapsamında Bursa teşkilatlarında ilçe kongreleri Cumartesi günü başlayacak. Büyük bir coşkuya sahne olması beklenen kongreler, Cumartesi günü saat 12.00’de Mustafakemalpaşa’da, saat 15.00’de Karacabey’de yapılacak. Pazar günü ise saat 14.00’de Yenişehir, 16.00’da da İznik kongreleri yapılacak.



Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti’de kongrelerin bir yenilenme ve tazelenme fırsatı olduğuna vurgu yaptı. AK Parti’de görevlerin geçici davaya olan bağlılığın ise devamlı olduğuna dikkat çeken Salman, “Kongreler bir siyasi partinin bayram günleridir. Yeniden tazelendiği günlerdir. Hele AK Parti gibi milletinin derdi ile dertlenen hizmet aşkı ile yanan bir lideri olan partilerde kongreler enerjinin zirveye çıktığı günlerdir” dedi. Açıklamasında AK Parti’de kongrelerin bir bayrak yarışı olduğuna vurgu yapan Salman şunları söyledi:



“Bizler Cumhurbaşkanımız liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milletimize hizmet için var gücümüz ile çalışıyoruz. AK Parti’de kongrelerin kaybedeni olmaz. Bir siyasi parti milletin özü, ruhudur. Bizim siyasi başarımızın altında yatan en önemli gerçekte budur. AK Parti neferleri olarak bizim için önemli olan, görev yaptığımız süre zarfında başarılı çalışmalara imza atabilmektir. Kongreleri birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiği, yeni heyecanlar oluşturduğu için önemsiyoruz. Bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Belediye Meclis üyelerimiz ve tüm teşkilatlarımız ile birlikte tek yumruk olarak Cumhurbaşkanınız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkemizi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. 7. Olağan kongrelerimizin ilçelerimize, şehrimize ve tüm teşkilatlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”



AK Parti’nin millete hizmet için kurulduğunu söyleyen İl Başkanı Salman, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete hizmet ve güçlü Türkiye’yi inşa etmek için var güçleri ile çalıştıklarını ifade etti. Salman, "Çok şükür Cumhurbaşkanımız liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki AK Parti hükümetlerimizin, milletvekillerimizin ve teşkilatlarımızın büyük fedakârlık göstererek yaptıkları çalışmalar sonucunda Ülkemizin geçmişte yaşadığı sorunlar geride kaldı. Ancak hiç bir zaman yaptıklarımızı yeterli görmüyoruz. Her alanda bölgesinde lider, dünyada söz sahibi Türkiye için çalışıyoruz. İnşallah içimizdeki ilk günkü aşkla, birlik içinde, büyük AK Parti ailesi olarak ülkemizi kalkındırmaya, milletimizin refah seviyesini artırmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize hep birlikte yürüyeceğiz. Bizler AK Parti’de bayrağımızı yüceltmek, memleketimizi ilerletmek ve devletimizi büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah ülkemizi ve bayrağımızı ilelebet yükseltmeye devam edeceğiz. AK Parti memleketimizin milletimizin bütün sorumluğunu bütün yükümlüğünü üzerine almıştır. Bizler arzu ederiz ki hep birlikte olalım, birlikte yürüyelim davamızı birlikte omuzlayalım” dedi.



AK parti 7. Olağan Kongre Takvimi açıklandı

AK Parti 7. Olağan Kongre Takvimine göre Bursa’nın ilçelerinin kongre tarihleri şöyle:

Mustafakemalpaşa 07 Mart 2020 Cumartesi, Karacabey 07 Mart 2020 Cumartesi, Yenişehir 08 Mart 2020 Pazar, İznik 08 Mart 2020 Pazar, Orhangazi 14 Mart 2020 Cumartesi, Gemlik 14 Mart 2020 Cumartesi, Kestel 15 Mart 2020 Pazar, Gürsu 15 Mart 2020 Pazar, Mudanya 21 Mart 2020 Cumartesi, Nilüfer 22 Mart 2020 Pazar, İnegöl 28 Mart 2020 Cumartesi, Yıldırım 11 Nisan 2020 Cumartesi ve Osmangazi 12 Nisan 2020 Pazar. Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinin kongre tarihleri ise önümüzdeki günlerde belirlenecek.

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