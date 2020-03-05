AK Parti Bursa'da 4 ilçenin kongresi hafta sonu gerçekleştirilecek AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman: "Kongrelerin bir yenilenme ve tazelenme fırsatı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti Bursa'da 4 ilçenin kongresi hafta sonu gerçekleştirilecek AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman: "Kongrelerin bir yenilenme ve tazelenme fırsatı"

İHA

AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci kapsamında Bursa teşkilatlarında ilçe kongreleri Cumartesi günü başlayacak. Büyük bir coşkuya sahne olması beklenen kongreler, Cumartesi günü saat 12.00'de Mustafakemalpaşa'da, saat 15.00'de Karacabey'de yapılacak. Pazar günü ise saat 14.00'de Yenişehir, 16.00'da da İznik kongreleri yapılacak.

AK Parti Bursa'da 4 ilçenin kongresi hafta sonu gerçekleştirilecek AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman: "Kongrelerin bir yenilenme ve tazelenme fırsatı"

AK Parti’de 7. Olağan Kongre süreci kapsamında Bursa teşkilatlarında ilçe kongreleri Cumartesi günü başlayacak. Büyük bir coşkuya sahne olması beklenen kongreler, Cumartesi günü saat 12.00’de Mustafakemalpaşa’da, saat 15.00’de Karacabey’de yapılacak. Pazar günü ise saat 14.00’de Yenişehir, 16.00’da da İznik kongreleri yapılacak.

Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti’de kongrelerin bir yenilenme ve tazelenme fırsatı olduğuna vurgu yaptı. AK Parti’de görevlerin geçici davaya olan bağlılığın ise devamlı olduğuna dikkat çeken Salman, “Kongreler bir siyasi partinin bayram günleridir. Yeniden tazelendiği günlerdir. Hele AK Parti gibi milletinin derdi ile dertlenen hizmet aşkı ile yanan bir lideri olan partilerde kongreler enerjinin zirveye çıktığı günlerdir” dedi. Açıklamasında AK Parti’de kongrelerin bir bayrak yarışı olduğuna vurgu yapan Salman şunları söyledi:

“Bizler Cumhurbaşkanımız liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milletimize hizmet için var gücümüz ile çalışıyoruz. AK Parti’de kongrelerin kaybedeni olmaz. Bir siyasi parti milletin özü, ruhudur. Bizim siyasi başarımızın altında yatan en önemli gerçekte budur. AK Parti neferleri olarak bizim için önemli olan, görev yaptığımız süre zarfında başarılı çalışmalara imza atabilmektir. Kongreleri birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiği, yeni heyecanlar oluşturduğu için önemsiyoruz. Bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Belediye Meclis üyelerimiz ve tüm teşkilatlarımız ile birlikte tek yumruk olarak Cumhurbaşkanınız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkemizi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. 7. Olağan kongrelerimizin ilçelerimize, şehrimize ve tüm teşkilatlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

AK Parti’nin millete hizmet için kurulduğunu söyleyen İl Başkanı Salman, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete hizmet ve güçlü Türkiye’yi inşa etmek için var güçleri ile çalıştıklarını ifade etti. Salman, "Çok şükür Cumhurbaşkanımız liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki AK Parti hükümetlerimizin, milletvekillerimizin ve teşkilatlarımızın büyük fedakârlık göstererek yaptıkları çalışmalar sonucunda Ülkemizin geçmişte yaşadığı sorunlar geride kaldı. Ancak hiç bir zaman yaptıklarımızı yeterli görmüyoruz. Her alanda bölgesinde lider, dünyada söz sahibi Türkiye için çalışıyoruz. İnşallah içimizdeki ilk günkü aşkla, birlik içinde, büyük AK Parti ailesi olarak ülkemizi kalkındırmaya, milletimizin refah seviyesini artırmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize hep birlikte yürüyeceğiz. Bizler AK Parti’de bayrağımızı yüceltmek, memleketimizi ilerletmek ve devletimizi büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah ülkemizi ve bayrağımızı ilelebet yükseltmeye devam edeceğiz. AK Parti memleketimizin milletimizin bütün sorumluğunu bütün yükümlüğünü üzerine almıştır. Bizler arzu ederiz ki hep birlikte olalım, birlikte yürüyelim davamızı birlikte omuzlayalım” dedi.

AK parti 7. Olağan Kongre Takvimi açıklandı
AK Parti 7. Olağan Kongre Takvimine göre Bursa’nın ilçelerinin kongre tarihleri şöyle:
Mustafakemalpaşa 07 Mart 2020 Cumartesi, Karacabey 07 Mart 2020 Cumartesi, Yenişehir 08 Mart 2020 Pazar, İznik 08 Mart 2020 Pazar, Orhangazi 14 Mart 2020 Cumartesi, Gemlik 14 Mart 2020 Cumartesi, Kestel 15 Mart 2020 Pazar, Gürsu 15 Mart 2020 Pazar, Mudanya 21 Mart 2020 Cumartesi, Nilüfer 22 Mart 2020 Pazar, İnegöl 28 Mart 2020 Cumartesi, Yıldırım 11 Nisan 2020 Cumartesi ve Osmangazi 12 Nisan 2020 Pazar. Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinin kongre tarihleri ise önümüzdeki günlerde belirlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esgin'den CHP Bursa İl Başkanlığına, Devlet Hastanesi eleştirisi
YEREL HABERLER Esgin'den CHP Bursa İl Başkanlığına, Devlet Hastanesi ...
Bursa’da başarılı kadınlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Bursa’da başarılı kadınlar ödüllendirildi
Ailesini öldüren cinayet zanlısına 4 kez ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Ailesini öldüren cinayet zanlısına 4 kez ...
Nişanlısını düğünden 1 gün önce öldüren zanlının yargılanmasına başlandı Zanlı, "Banyo ıslaktı kafasını klozetin yanına çarptı” diyerek kendini savundu
YEREL HABERLER Nişanlısını düğünden 1 gün önce öldüren zanlının ...
Songül'ü düğüne 1 gün kala öldüren nişanlısı: Kafasını klozete çarptığı için öldü
YEREL HABERLER Songül'ü düğüne 1 gün kala öldüren nişanlısı: ...
Taban’dan askıda iyiliğe destek çağrısı
YEREL HABERLER Taban’dan askıda iyiliğe destek çağrısı
Gazetecilerden yeni emniyet müdürüne hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Gazetecilerden yeni emniyet müdürüne hayırlı olsun ...
2019 yılı ihracat rakamları açıklandı İnegöl yine bir çok ili geride bıraktı
YEREL HABERLER 2019 yılı ihracat rakamları açıklandı İnegöl yine bir ...
Korona virüsü İnegöl'e yaradı
YEREL HABERLER Korona virüsü İnegöl'e yaradı
Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ...
(Görüntülü) Plastik varilden 4 kilo esrar ile av tüfeği çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Plastik varilden 4 kilo esrar ile av ...
Tarla faresi yakalandı
YEREL HABERLER Tarla faresi yakalandı
Türkyılmaz, Mirzaobalı kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Türkyılmaz, Mirzaobalı kadınlarla buluştu
(Görüntülü) Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 ...
80 kişilik ekip hem havadan, hem karadan arıyor Kayıp kadından haber alınamıyor
YEREL HABERLER 80 kişilik ekip hem havadan, hem karadan arıyor Kayıp ...
Karacabey Belediyespor’dan kan bağışına destek
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor’dan kan bağışına destek
Plastik varilden 4 kilo esrar ile av tüfeği çıktı
YEREL HABERLER Plastik varilden 4 kilo esrar ile av tüfeği çıktı
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Nilüfer Belediyesi kadınlarla el ele
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi kadınlarla el ele
Bursa belediyelerine imar çalıştayı Dündar: “Birbirini tamamlayan projelerle şehrimizi yenileyeceğiz”
YEREL HABERLER Bursa belediyelerine imar çalıştayı Dündar: ...
Büyükşehir'le yaşlıların sağlıkları mercek altında Yaşlıların nabız, şeker ve tansiyonları evlerine kurulacak sistemle ölçülüp anında merkeze iletilecek Müdahale gereken durumlarda evde bakım hizmetleri birimi devreye girecek
YEREL HABERLER Büyükşehir'le yaşlıların sağlıkları mercek ...
Salman, CHP TBMM Grup Başkanvekilini istifaya davet etti: “Engin Özkoç hukuk önünde hesap verecek”
YEREL HABERLER Salman, CHP TBMM Grup Başkanvekilini istifaya davet ...
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi yakalandı
Bursa'da organ bağışında izlenecek yol haritası masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da organ bağışında izlenecek yol haritası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X