Bursa’da başarılı kadınlar ödüllendirildi

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen ‘İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri’ sahiplerini buldu.



BUİKAD’ın 11 yıldır geleneksel olarak düzenlediği İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri dağıtıldı. Bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe kent protokolü ve iş dünyasının temsilcileri büyük bir ilgi gösterdi. Programın açılış töreninde konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Oya Eroğlu, 13 yıldır yaşamın her kesiminde kadının varoluşunu sağlamak ve güçlendirmek amacıyla yol gösterici olmaya gayret ettiklerini söyledi. Dernek olarak hayata geçirdikleri tüm projelerin sürdürülebilir olması için özel bir çaba gösterdiklerini vurgulayan Başkan Eroğlu, “11 yıldır ara vermeden yaptığımız Noktalama Projesi ile Üniversite öğrencisi genç kızların emin adımlarla iş hayatına hazırlanmasını amaçladık. Koçluk eğitimleri almış gönüllü BUİKAD üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinin 3. ve 4. sınıfında okuyan kız öğrencilerine koçluk yaparak kariyer planlamalarında destek olmuş, bu proje ile on yılda 400 den fazla kız öğrenciye ulaştık. ILO ve İŞKUR işbirliği ile gerçekleştirilen Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler; projesinin Bursa paydaşlığını üstlendik. 150 kadın girişimciye mentörlük yaptık. Bunlardan 22’si kendi işini kurdu. Hali hazırda 3 Avrupa Birliği Projesi’ne ortaklık yapıyoruz." dedi.



“İlham veren kadınları ve onlara değer veren kurumları ödüllendiriyoruz”

Dernek olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 11 yıldır aralıksız olarak İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri etkinliğini gerçekleştirdiklerini kaydeden Eroğlu, “2016 yılında ulusala açılan ödül töreninde; teknoloji, bilim, sağlık, sanayi, ekonomi, sanat ve spor gibi iş yaşamının her alanında hizmet ve eserleriyle önemli katkılarda bulunmuş ve ilham veren kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışan, kadına değer veren kurum ve şirketler ödüllendirilmektedir. BUİKAD’ın amacı, ödül alan kişi ve kuruluşların başarılarının vurgulanması ve motive edilmesinin yanı sıra, bu alanda farkındalık oluşturarak örnek olmalarını sağlamaktır. Ödül verilecek kişi ve kuruluşlar oluşturduğu toplumsal, ekonomik ve sosyal fayda açısından titizlikle araştırılmakta, ilham veren ve başarıları ile örnek olan kişi ve kurumlar belirlenmektedir. Toplam 8 kategoride verilen ödüller için ödül sahiplerini de bu anlamda yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.



Yılın başarıları ödüllendirildi

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ulusal kategoride Yılın Başarılı İş Kadını Ahu Serter seçildi. Yılın Fark Oluşturan Kadını Ödülü ise Doç. Dr. Duygu Sağ’ın oldu. Yılın Kadını Destekleyen Oluşumu Yanındayız Derneği seçildi. Yerel kategoride Bursa’nın Başarılı İş Kadını Ödülü Meltem Turan’a verildi. Bursa’nın Başarılı Girişimci Kadını Ödülü ise İlkay Yıldırım’ın oldu. Bursa’nın Başarılı Kadın Yöneticisi Nihan Çelik seçilirken, Yılın Kadına Değer Veren Şirketi Ödülü ise Coats firmasına verildi. BUİKAD Özel Ödülü ise sanayi bölgesine açtığı kreş nedeniyle Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetimi’nin oldu.



Geceye sponsor olan Beyçelik Gestamp, Bürotime SDF Ofis, Cemi Hazır Giyim, Esentepe Hastanesi, Kapı Dünyası, UEDAŞ, Uludağ Koleji ve YB Yapı’ya teşekkür plaketleri BUİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takdim edildi.

