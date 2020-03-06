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Bursa'da okul servislerine sıkı denetim

İHA

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul taşıtlarına yaptıkları şok denetimlerle nefes aldırmıyor. Yapılan uygulamalar sayesinde öğrencilerin can güvenliği de en üst seviyede korunmuş oluyor.

Bursa'da okul servislerine sıkı denetim

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul taşıtlarına yaptıkları şok denetimlerle nefes aldırmıyor. Yapılan uygulamalar sayesinde öğrencilerin can güvenliği de en üst seviyede korunmuş oluyor.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi'nde, okullara sabah saatlerinde öğrenci taşıyan servislere denetim gerçekleştirdi. Haşimişcan Caddesi üzerinde servis araçlarını tek tek durduran trafik polisleri evrak kontrolü yapıldı. Evrakları eksik olan sürücülere ceza uygulanırken araçları da trafikten men edildi. Kontrol noktasına gelen bazı servis şoförleri bu uygulamalardan memnun olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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