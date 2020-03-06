Bursaspor kritik maçta İstanbulspor'u ağırlıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -
TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren ekipler yarın kritik maçlara çıkacak. Şampiyonluk iddiasını sürdüren Bursaspor ise 3 maçlık galibiyet hasretini İstanbulspor'u sahasında ağırlayacağı maçta dindirmek istiyor.
TFF 1´inci Lig´de son 9 haftaya girilirken, zirve yarışı da kızışıyor. Bugün oynanacak olan maçlarla birlikte 26´ncı haftanın heyecanının yaşanacağı ligde, özellikle yarın şampiyonluk mücadelesi veren ekipler kritik randevulara çıkacak. 14:00´de lig lideri Hatayspor, sahasında 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u ağırlayacak. 16:30´da ise 38 puanla 6´ncı sıradaki Fatih Karagümrük´ün konuğu 3 puan önündeki Adana Demirspor olacak. Günün son randevusunda ise; 41 puanla 4´üncü basamaktaki Bursaspor, 10 puan gerisindeki İstanbulspor´u konuk edecek.
MAÇI ÖĞRETMENOĞLU YÖNETECEK
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda Bursaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak olan bu mücadele saat 19:00´da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu maça atanan Özgür Yankaya´nın antrenmanda sakatlanması sebebiyle, bu zorlu randevuda Antalya bölgesi üst klasman hakemi Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu´nun yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Hakan Karabalcık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak.
BURSASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ
26´ncı haftaya 41 puanla giren Bursaspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyecek. Son olarak sahasında Adana Demirspor´u 2-1´lik skor ile geçen Bursa temsilcisi, daha sonra oynadığı maçlarda; BB Erzurumspor´a 2-1 kaybederken, evinde Altay ile 2-2 ve deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil beyazlılarda bu zorlu maç öncesinde 3 eksik bulunurken; kart cezalıları Burak Altıparmak, Abdullahi Shehu ve cezası devam eden Özer Hurmacı görev alamayacak.
İSTANBULSPOR FORMDA
Sezonun ikinci yarısında forma bir görüntü çizen İstanbulspor, son 5 maçında kaybetmedi. 31 puanla 12´nci basamakta yer alan İstanbul temsilcisi, son 5 mücadelesinin 3´ünde galibiyete ulaşırken, iki kez de rakipleriyle puanları paylaştı. Bu süreçte; evinde CG Ümraniyespor´u 2-1 yenmesinin ardından Balıkesirspor deplasmanında da 5-0´lık galibiyet elde eden İstanbul ekibi, Boluspor ve Keçiörengücü´ne karşı golsüz beraberliklerin ardından son olarak oynadığı maçta Adanaspor´u evinde 1-0 ile geçti. İstanbulspor´da da bu maç öncesinde kart cezalısı Oğuzhan Berber forma giyemeyecek.
GALİBİYETLER EŞİT SAYIDA
İki ekip bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası ve 1´inci Lig´de olmak üzere 32 kez karşı karşıya geldi. Taraflar bu süreçte 11´er galibiyet elde ederken, geride kalan 10 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Bursaspor´un ev sahipliğinde oynanan 15 maçta ise yeşil beyazlılar 6 galibiyet elde ederken, İstanbulspor´un deplasmanda yüzü 5 kez güldü. Kalan 4 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Ligin ilk yarısında İstanbul´da oynanan maçı ise Bursaspor, 2-1´lik skorla kazanmıştı.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-03-06 10:35:07
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