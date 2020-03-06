Otomobil fabrikalarının aranan tedarikçisi oldu

Bursa’nın köklü kuruluşlarından Çağdaş Bölme, otomobil firmaların aranan tedarikçisi oldu.

Çalışan insanların en çok zaman geçirdikleri iş yerleri, fabrika, hastahane, okul, otel ve iş alanlarının verimli ve ekonomik kullanımının yanı sıra ferah sökülüp takılabilen bölme duvarları olması konusunda da firmalara sunduğu projelerle dikkat çeken Çağdaş Bölme, otomobil fabrikalarının da aranan tedarikçisi oldu. Kurulduğu günden itibaren alüminyum, cam ve ahşaptan ürünler konusunda üretim yapan uzman kadroya sahip olduklarını belirten Çağdaş Bölme Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Demir, çalışma alanları, dekorasyonu tamamlayan, camlı ve camsız demontable bölme duvarlar, laminat kapılar, ahşap duvar kaplamaları, compact laminat, tuvalet, duş bölmeleri, hareketli ve katlanır bölme duvar tasarımlarıyla da hizmet verdiklerini söyledi. Demir, "Yapılması gereken bölmelerin projelendirip tasarlanıp, üretim yapıp montaj mahalline sevk edilerek anahtarları ile teslim ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı bir çok projelerde yer aldık. Kurulduğumuz ilk günden itibaren kaliteye verdiğimiz önem ve zoru başarma azmi sayesinde bölme sektöründe tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmedik. Firmamızın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur. Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle hizmet vermektedir" dedi.

Wallplay hareketli bölme sistemleri etkili mekan kullanımı sağlamak için üretilmiş ve Türkiye’nin ilk bölme markası olan Çağdaş Bölme’nin bir sistemi olduğunu belirten Demir, "Mevcut alanların en iyi şekilde yönetilmesine olanak verirken, mevcut alanın en etkili şekilde kullanılmasını sağlayacak fırsat aralığını sağlar. Birbirine kenetlenen tek parça halinde çalışan ray üzerinde taşınan bağımsız paneller son olarak genişleyen teleskopik bir panel ile birlikte iterek ses ve ısı izolasyonlu hareket edebilen duvar sistemi oluşturur. Paneller alttan ve üstten harekete engel olmayacak şekilde çalışan sabitleyicileri vardır. Kaplamaların renk desen seçimi projeye özeldir. Park alanları sayesinde çeşitli istifleme seçeneklerine sahip esnek bir sistemdir. Yangın değerli seçenekleri mevcuttur. Panel yüksekliği 10 metreye kadar üretilebilmektedir" diye konuşu.

Bursa’nın haricinde yurtiçi ve yurtdışı bir çok firmaya hizmet verdiklerini belirten Demir, köklü otomobil fabrikalarının kendilerini tercih etmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Demir, “Renault, Mercedes , Tofaş ve benzeri büyük firmalar bölme ve farklı çalışmalarında bizleri tercih ediyor. Yapmış olduğumuz işleri titizlikle ve kalite ile buluşturduğumuz için tercih edilen bir marka haline geldik. İlk başladığımız dönemde sadece bölme üretiyorduk. Kurumların ihtiyaçlarına göre komple çözüm ürettik. Tüm mekanların bölmelerinin yanında kapılarını, dolapların ve ıslak hacim bölücü paneller, kopmak laminat gibi sistemler ilave ettik. Duvar kaplamaları, akustik duvar kaplamaları, hareketli bölmelerle geliştirdik. En son geçen senede bünyemize pergole sistemini ve giyotinli cam sistemini dahil ettik. Yani sonuçta bir iş yeri için gerekli olan iç mekanda fonksiyonel çözümler üretiyoruz" şeklinde ifade etti.

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