Yıldırım’a istihdam kompleksi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde desteklediği ‘Yıldırım İstihdam Kompleksi’ projesi ile işsizliğin azaltılmasına katkı sağlanacak.

Yıldırım Belediyesi tarafından hazırlanan 2 milyon 400 bin TL bütçeli “Yıldırım İstihdam Kompleksi” projesiyle, çalışmayan eğitim ve öğrenimde olmayan 1829 yaş arası gençlere ve engellilere meslekî beceriler kazandırılması ve istihdam imkânı sağlanması hedefleniyor. Öte yandan işsizliğin bireye ve topluma yansıyan olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesinin amaçlandığı ‘Yıldırım İstihdam Kompleksi’ projesiyle, toplumun çekirdeği olan âile içerisindeki düzensizliklerin azaltılmasına destek olarak, ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan dayanışma içinde olan güçlü toplum temellerini sağlamlaştırmak hedefleniyor.

Yıldırım Belediyesi, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü ortaklığında, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) ile Yıldırım İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iştirâkiyle düzenlenecek projeyle Bursa’da iş açığı olduğu belirtilen alanların başında gelen endüstriyel dikim makinası operatörlüğü, CNC torna eğitimi düzenlenmesi, CNC freze eğitimi düzenlenmesi, cadcam, makine tasarım, saçmetal kalıp tasarımı, bebeçocuk modelistliği, jakarlı ve armürlü dokuma desen desinatörlüğü branşlarında eğitimler verilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin eğitim sonrasında işe yerleştirilmelerine destek olunacak.

Yıldırım’da güzel bir işbirliğine imza attıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler göreve geldiğiniz ilk günden beri şehrin ve şehir yönetiminin bir bütün olduğunu ifade ediyoruz. Bu kapsamda da paydaşlarımızla ortak hareket etmeyi kendimize şiar edindik. Biz bu anlamda her işte Yıldırım Belediyesi’nin imzasından ziyade Yıldırımlının kazanmasını ve Yıldırım’ın gelişmesini önemsediğimizi ifade ettik. Bu minvâlde de ortak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün de güzel bir işbirliğinin örneğini görmekteyiz. Hem Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansımızla, İŞKUR’la, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, hem de Vişne Ticaret Bölgesi’nin değerli derneği BEKSİAD ve Yıldırım İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüzle bir proje gerçekleştirdik. Yıldırım’da ciddi anlamda bir iş gücü var. Bu iş gücünün hem vasıflı hâle gelmesi, hem de aktif olarak kullanılması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizin bir sosyal yardımdan ziyâde kollarına bir altın bilezik takmalarını, meslek edinmelerini önemsiyoruz. Bu düşüncemizi hem Milli Eğitim İl Müdürlüğümüze hem de İŞKUR’a açarak birlikte bir proje gerçekleştirelim istedik. ‘Yıldırım İstihdam Kompleksi’ projemiz ile Millet Mahallesi’ndeki hizmet binamızda bir atölye kuracağız ve derslikler oluşturacağız. Bu projeyle nice gençlerimizin koluna altın bilezik takmasına vesile olacağız. Projemiz yaklaşık 2 milyon 400 bin TL’lik bir proje. Bunun 2 milyon TL’sini BEBKA karşılayacak. Kalan kısmını da inşallah belediyemizin kaynaklarıyla destekleyerek Yıldırım’a çok güzel bir hizmet noktası kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.