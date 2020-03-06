Adem Amca ile 'Yaren' leylek yeniden buluştu



Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA´da, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla adından söz ettiren Yaren isimli leylek, bu yıl da eşiyle birlikte Eskikaraağaç Mahallesi´ndeki yuvasına döndü. Adem Yılmaz, Yaren leylekle olan dostluğunun 9'uncu yılını sevinçle karşıladı.

Uluabat Gölü kenarındaki Egskikaraağaç Mahallesi´nde yaşayan Adem Yılmaz ile `Yaren´ adını verdiği leylek arasındaki bağ bu yıl da devam etti. Baharın gelişini müjdeleyen leylekler, aynı zamanda Avrupa Leylek Köyleri Birliği´nin üyesi olan Eskikaraağaç Mahallesi´ne geldi. İlgi ile beklenen Yaren leylek de yuvasına döndü. Göçten geldiği günün sabahında, ağını atmak için göle açılan balıkçı Adem Yılmaz´ın yıllardır olduğu gibi bir kez daha kayığına konan Yaren leylek, görenlere duygulu anlar yaşattı. Adem Yılmaz´ın elleriyle beslediği leyleğin gelişi ise bölge halkında büyük sevinç yarattı.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş´in ortaya çıkardığı hikaye ile birlikte ikilinin ünü yurt dışına kadar uzanırken, `Adem Amca ve Yaren Leylek´ isimli belgesel de Çekya´da düzenlenen Prag Film Ödülleri´nde en iyi belgesel ödülünü aldı. Avusturya ve Almanya´da da ders kitaplarına konu olan Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin hikayesi, Yunanistan´da da gölge oyunu olarak sergilendi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, `Yaren´ leyleğin gelişinin ardından bölgeye gelerek sevince ortak oldu. Özkan, yuvaların ekipler tarafından temizlendiğini dile getirdi.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sonunda Yaren de Geldi! Ve göçten gelir gelmez soluğu yine Adem Amca'nın kayığında aldı. Dile kolay, 9 yıldır bu böyle. Önceki gelişine göre 1 hafta gecikince çok korkmuştuk, lakin müjdeli haber dün gece geldi. Ve bu sabah kayıklarında o efsane pozu yeniden verdiler. Gözümüz aydın" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Huzeyfe ÖZDEMİR

2020-03-06 16:02:31



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