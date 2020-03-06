Dündar, Osmangazili kadınların gününü kutladı Başkan Dündar: “Kadın mutluysa ülke de mutludur”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın meclis üyeleri, kadın muhtarlar ve belediyede görev yapan kadın müdürlerle bir araya geldi.

Dobruca Değirmen Park Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programda, Başkan Dündar, kadınlara Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde tasarlanan reçine kolyeleri hediye etti. Belediye olarak kadınlara yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Dündar, “Bizim kültürümüzde, inancımızda kadın en önemli unsurdur. Çünkü huzurlu bir toplumun temelinde her zaman kadınlar yer alıyor. Toplumun, ekonominin ve sosyal hayatın güçlü olması için kadın erkek ayrımı yapmamalıyız. Her zaman birlikte hareket etmeliyiz. Aynı zamanda kadınlarımız anne, eş ve evlat olarak da toplumu dönüştüren ve istikâmet verendir. Eğer kadın mutluysa ülke de mutludur” dedi.

Kadınların hayata daha çok katılmaları için fırsat tanınması gerektiğini vurgulayan Dündar, “Bizler, kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta ön plana çıkmalarını sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Onların meslek sahibi olmaları adına OSMEK çatısı altında çeşitli kurslar düzenliyoruz. Orada verimli vakit geçirip meslek öğreniyorlar, sonrasında da aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Ülkemizin aydınlık geleceği için, kadınlarımızın üretime ve yönetime faal bir şekilde katılan fertler olmalarını sağlayacağız. Başta annem ve eşim olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Bu arada Başkan Dündar, belediyede çalışan kadın personelin de gününü kutlayarak hediyeler verdi.

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