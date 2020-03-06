Kardelen’den kadınlara jest

Damaklarda bıraktığı lezzet ile ikramların vazgeçilmezi hâline gelen Kardelen Kestane Şekeri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü unutmadı. İlka Şekerleme, kestane şekerini üzerinde kadın resminin olduğu özel ambalajıyla satışa sunarak kadınlara jest yaptı.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, çalışanlarının büyük kısmı kadınlardan oluşan İlka Şekerleme olarak kadına verdikleri değeri göstermek adına küçük çaplı bir ambalaj konsepti oluşturduklarını söyledi. Üzerinde kadın figürü yer alan özel ambalajlı kestane şekerinin raflarda ve tezgâhlarda yerini aldığını dile getiren Mümin Akgün, "Kadınlarımız hayata kattıkları değer açısından her türlü övgüye, saygıya lâyık varlıklardır. Analarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz, kızlarımız, hepsi bu dünyaya güzellik katıyorlar. Hep yanımızda olan, bizi her koşulda destekleyen kadınlar en büyük ilham kaynağımız. Onlara ne kadar değer versek azdır" dedi.

Mümin Akgün, özel ambalajlı ürün çıkartarak kadınlara jest yapmayı hedeflediklerini belirterek, kadınların gününü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.