Liselerarası Müzik Yarışması’nda heyecan başladı

Lise öğrencilerine yeteneklerini sergileme fırsatı veren “Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması”na başvurular başladı. 27 Mart tarihine kadar başvuruların devam edeceği yarışmada 18 Nisan Cumartesi günü final heyecanı yaşanacak.

Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nda hazırlıklar sürüyor. Nilüfer Belediyesi’nin Mix Müzik AkademiX iş birliğiyle düzenlediği müzik yarışması, bu yıl da büyük heyecana sahne olacak. Başvuruların 27 Mart Cuma gününe kadar devam edeceği yarışma, “En iyi beste”, “En iyi orkestra”, “En iyi solist” ve “En iyi enstrüman” kategorilerinde gerçekleşecek.

Bursa’nın tamamındaki liselerin katılabileceği Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nda heyecan, 45 Nisan tarihlerinde Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi’nde yapılacak ön elemelerle başlayacak.

Liseli gençler, ferdî veya grup olarak yer alacakları yarışmada finale çıkabilmek için ön elemelerde en iyi performanslarını sergileyecek.

18 Nisan Cumartesi günü Bursa Suare’de yapılacak olan finalde de jüri üyeleri, Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nın kazananını belirleyecek.

Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’na katılmak isteyen öğrenciler, www.nilufer.bel.tr/haber5313 adresinden şartnâme ve başvuru formuna erişebilir. Genç müzisyenler, bilgisayarda doldurdukları başvuru formunu, 27 Mart Cuma günü saat 18.00’e kadar Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’ne elden teslim ederek, Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’na katılabilecek.

Başkan Erdem’den çağrı

Gençleri, Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’na katılmaya davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Yarışma, Bursa’daki bütün lise öğrencilerine açık. İstiyoruz ki müzik coşkusu bütün şehre yayılsın. Maksadımız gençlerimizi müzikle buluşturmak. Herkesi yarışmada yer almaya davet ediyor, şimdiden öğrencilerimizin, doyasıya müziğin tadını çıkaracakları bir yarışma geçirmelerini diliyorum” dedi.

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