Kadınlara şifreli isim takan fuhuş çetesi adliyede (2)

13 TUTUKLAMA
Bursa merkezli 3 ilde, fuhuş çetesinin çökertildiği operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden adliyeye sevk edilen 14'ü, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 13'ü, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise serbest bırakıldı.Semih ŞAHİNMehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN
2020-03-06 17:38:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.