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Gelecek ‘Ana Kucağı’nda şekilleniyor

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi maksadıyla projelendirdiği Demetevler Ana Kucağı'nın resmi açılışı törenle yapıldı.

Gelecek ‘Ana Kucağı’nda şekilleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi maksadıyla projelendirdiği Demetevler Ana Kucağı’nın resmi açılışı törenle yapıldı.
Yeni neslin daha donanımlı fertler olarak yetişmesi maksadıyla, lise ve üniversiteye hazırlık kursları, üniversite öğrencileri için gençlik merkezleri, gençleri kitap ve rahat bir çalışma ortamıyla buluşturan millet kıraathaneleri gibi projelere önem veren Büyükşehir Belediyesi, Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinden birini daha hizmete açtı. Dar gelirli ailelerinin çocuklarının da okul öncesi eğitimden yararlanması amacıyla ikinci eğitim dönemiyle birlikte kapılarını 46 yaş grubu miniklere açan Osmangazi’de Hamitler, Yıldırım’da ise Arabayatağı, Beyazıt, Yeşilyayla, Vakıf ve Demetevler Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Toplam 41 personelle 400’e yakın minik öğrenciye hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezlerinden biri olan Demetevler Ana Kucağı’nın resmi açılışı, veliler ve mahalle halkının da yoğun ilgi gösterdiği törenle yapıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı da katıldı.
Sokakları canlı, mutlu şehir
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sokakları canlı, mutlu bir şehir istediklerini ve bunun için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Bu hedefe sadece fiziki yatırımlarla ulaşılamayacağının altını çizen Başkan Aktaş, “17 ilçemizde de ulaşımdan altyapıya, yeşil alanlardan spor tesislerine kadar her alanda çalışmalarımız sürüyor. Bursa’da çok konuşulan İstanbul Caddesi’ndeki T2 hattını kısa sürede ihale edip, 1 yıl içinde bitireceğiz. Yakında Acemler’e giriyoruz. Metro hattını Emek’ten Şehir Hastanesi’ne kadar uzatıyoruz. Parklar, yeşil alanlar, altyapı her alanda hem biz hem ilçe belediyelerimiz çalışıyor. Ancak tüm bunlar şehrin fiziki dönüşümüyle ilgili. Biz sosyal hayatımızda de bir dönüşüm bir yenilenme istiyoruz. Bunun da yolu öncelikle eğitimden geçiyor” dedi.
Ücretsiz eğitim
Her anne babanın çocuklarıyla ilgili hayalleri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bu çocuklarımızın kimisi doktor, öğretmen, kimisi tarlada çiftçi, fabrikada işçi olacak. Bu ülkenin her alanda çalışana ihtiyacı var. İster mühendis olsunlar, ister işçi yeter ki yürekleri vatan millet sevgisiyle dolu olsun. Türk Bayrağı gördüklerinde tüyleri diken diken olsun. Kurallara kaidelere bağlı olsunlar. Toplumun genelini ilgilendiren konulara karşı duyarlı olsunlar. Bunun için eğitim çok önemli. Biz de bu eğitim kurumlarımızda vatan millet sevgiyle dolu, milli manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmek istiyoruz. Eğitim materyallerinden yemeğine kadar halkımız bu eğitimden tamamen ücretsiz olarak yararlanıyor. Farklı bölgelerden de talepler geliyor. İnşallah Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinin sayısını ihtiyaçlara göre daha da artıracağız. Demetevler Ana Kucağı’mız bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu.
Bütün oyunları bozuyoruz
Törene katılan Bursa Milletvekili Refik Özen, daha güzel bir Bursa ve daha güzel bir Türkiye için yerelde ve genelde yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi. Ecdadın emaneti olan bu ülkeyi, gelecek kuşaklara en iyi şekilde teslim etmenin gayreti içinde olduklarını dile getiren Özen, ülkenin zor zamanlardan geçtiğini hatırlatarak, bayrak için, vatan için canlarını feda eden şehitlere rahmet, gazilere ise acil şifalar diledi. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya üzerinde tarih boyunca oyunlar oynandığını dile getiren Özen, “Batının kaybedip de alamadığı tek toprak parçası Anadolu. Bu yüzden onların hesapları hiç bitmez. Ama bizim cesur bir milletimiz var. Bu cesaret sayesinde Cumhurbaşkanımız sizden aldığı güçle bütün bu oyunları bozuyor. Şimdi ateşkes imzalandı. Kalıcı olmasını diliyoruz” dedi.
Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini estikten sonra sınıfları gezip, pasta kesti ve öğrencilere hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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