Çarptığı sürücüyü bırakarak kaçtı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklete çarpan otomobil sürücüsü ise kaçtı.
Yalıntaş kavşağında 16 V 8340 plakalı aracın sürücüsü, Engin İ.’ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Engin İ. ağır yaralanırken, motosiklete çarpan 16 V 8340 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. 112 ekipleri Engin İ’ye ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü, Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri aracı kısa sürede buldu. Araç park halinde bulunurken, sürücü aranıyor.
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