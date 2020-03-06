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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Ovaazatlı Mahallesinde ikamet eden 68 yaşındaki Mustafa Karakuşçu evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen ve hayatını kaybettiği belirlenen Karakuşçu'nun cenazesi savcılık talimatıyla Adlı Tıp Kurumuna otopsiye gönderildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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