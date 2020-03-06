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Harmancık'ta su kesintisi

İHA

Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Harmancık'ta su kesintisi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Merkez Mahalle, Ece Mahallesi ve civarında 07.03.202031.03.2020 tarihleri arasında 08:0018:00 saatleri aralığında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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