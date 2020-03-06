Harmancık'ta su kesintisi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Merkez Mahalle, Ece Mahallesi ve civarında 07.03.202031.03.2020 tarihleri arasında 08:0018:00 saatleri aralığında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
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