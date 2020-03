Kadınlar kanser hakkında bilgilendirildi

Bursa’daki bir firma, düzenlediği seminerle kadın çalışanlarını meme kanseri hakkında bilgilendirdi.

8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarda en sık görülen meme kanseri hakkında 'Bilmeden olmaz' isimli seminer düzenlendi. Pİ Kadın Kanserleri Derneği’nin bir firma ile düzenlediği seminere katılan uzmanlar, 250’ye yakın kadına meme kanseri hakkında bilgi verdi. Acıbadem Bursa Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özkan Kanat ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Volkan Tümay, fabrika çalışanı kadınları konu hakkında bilgilendirdi. Salonu dolduran kadınların sorularını cevaplayan uzmanlar, erken teşhisin her konuda önemli olduğuna değindi. Kadınların kendi kendilerine yapacağı kontrollerle de kanserin erken teşhis edilebileceğini belirten uzmanlar, yapmaları gerekenleri de tek tek aktardı.

Toplantıda konuşan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özkan Kanat, “Dünyada her 8 kadından biri meme kanseriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu oran gerçekten de yüksek. Ama şunu söyleyebilirim ki, meme kanseri tedavi edilebilir. Erken teşhiste tedavi başarısı yüzde 80’lere varmaktadır. Meme kanseri tedavisinde hızla yeni yöntemler geliştiriliyor. Akıllı ilaçlarla hedefe yönelik tedaviler yapılabiliyor” dedi.

Türkiye'de her yıl 21 bin kadın meme kanseri, 4 bin 900 kadın rahim kanseri, yaklaşık 3 bin 136 kadın yumurtalık kanseri ve 2 bin 205 kadın da rahim ağzı kanseri oluyor. Prof. Dr. Özkan Kanat, "Oysa kadına mahsus bu kanserlerde erken teşhis tedavi başarısını yükseltiyor, hatta bazı tedavilerde tam başarı elde edilebilir. Günümüzde kişiye özgü tedavinin yaygınlaşması sayesinde büyük kazanımlar sağlanır" şeklinde konuştu.

Onkolojik tedavinin yanı sıra meme kanseri cerrahisinde de çok güzel gelişmeler olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Volkan Tümay ise, “Erken fark edersek hayat güzel devam eder. 30 yaşından itibaren her kadının ayna karşısında ayda bir kez evde kendi kendine meme muayenesi yapması kritik önem taşıyor. Böylece memenizi tanıyıp, yeni gelişen bir kitleyi fark edebildiğinizi göreceksiniz. 40 yaşından sonra da mutlaka yılda bir düzenli olarak bir uzmana başvurmak gerekir. Artık şanslı bir çağdayız. Kanserin olmasını engelleyemesek de kendisini artık yenebiliyoruz. Günümüzde ailesinde meme kanseri görülen kadınların genetik testlerle riskleri belirlenebiliyor. Gerekirse risk azaltan cerrahi uygulanabilir” diye konuştu.

