Turist rehberi Ulucami'nin bilinmeyen sırlarını anlattı Ulucami hat müzesi gibi

Bursa Ulucami'de bulunan hat yazılarının her birinin ayrı bir sırrı var. Turist rehberi Ahmet Bayrak, tarihî caminin bilinmeyen özelliklerini anlattı.

Yıldırım Beyazıd tarafından 1399 yılında yaptırılan Ulucami'de devrin ünlü hattatları tarafından yazılmış 192 hat yazısı bulunmakta. Bu hatların her birinin ayrı bir hikayesi var. Profesyonel turist rehberi Ahmet Bayrak, çok az kişinin bildiği bilgileri paylaştı. Camide bulunan 600 yıllık minber ise güneş ve galaksi sistemini anlatıyor. Ulucami'yi gezenler kendilerini hat müzesinde buluyor.

Ulucami'nin içinde bulunan eserleri tek tek anlatan Ahmet Bayrak, "Ulucami'ye Bursa'nın kalbi diyebiliriz. 1399 yılında Yıldırım Beyazıd Han tarafından yaptırılmış. Ulucami, Osmanlı'nın dünya üzerinde en fazla kapalı alanda namaz kılınan mâbedidir. Cami içinde 5 bin kişi aynı anda namaz kılabilmektedir. Caminin içinde bir birinden farklı zamanlarda hattatlar tarafında yazılmış 192 tane hat var. Cami bu yüzden açık hava hat müzesi gibidir. İçindeki en önemli eserlerden biri minberidir. Caminin 20 kubbesinden 18 tanesi 1855 yılındaki depremde yıkılmış. Ardından devrin en büyük hattatları tarafından cami içerisine hat yazıları yazılmış. Ayasofya'da bulunan hat levhalarını yazan Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Ulucami'de 2 tane levhası bulunmaktadır. Yine o devrin büyük ustalarından olan Hacı Abdüfettah Efendinin 3 tane levhası bulunmaktadır" diye bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.