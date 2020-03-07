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Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'ne anlamlı klip

İHA

Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'ne anlamlı klip

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, belediye personeli olan kadınların görev başında çekilmiş görüntülerinin yer aldığı kliple kutladı. Başkan Aktaş, "Gelin; bu özel günü bir gün değil, her gün kutlayalım. Çünkü kadınlarımız her gün kıymetli" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan kadınlar, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan özel klipte bir araya geldi. Büyükşehir bünyesinde görevli kadın itfaiyeci, otobüs şoförü, park bahçeler personeli, vatman, hemşire, ana okulu öğretmeni ve veteriner hekim çalışma alanlarında görüntülendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da klipte; "Şimdi kadınların ne kadar değerli olduğunu anlatan cümleler söylesek klişe olacak. Bence söylediklerimizden çok yaptıklarımız daha önemli. Gelin; bu özel günü bir gün değil, her gün kutlayalım. Çünkü kadınlarımız her gün kıymetli" diye mesaj verdi.
Kliple birlikte billboard, gazete ve sosyal mecralardan yayınlanan mesaj Bursalıların büyük beğenisini topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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