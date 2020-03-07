Bursa’daki barajların doluluk oranları belli oldu

Bursa'nın içme suyunu karşılayan barajlardan gelen haberler sevindirdi. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın 4 ay kadar yetecek suyu var.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 39.47, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 21.27 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 30.2 olarak tespit edildi. Toplam su hacminin 20 milyon 82 bin 948 metreküp olduğu, Bursa’nın içme suyu barajlarından verilen su miktarının 337 bin 562 metreküp olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile temmuz ayının ilk haftasına kadar sıkıntı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyardı.

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