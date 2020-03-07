Yaşar, dinleyicilerini geçmişe götürdü

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA´da sahneye çıkan şarkıcı Yaşar, geçmişten günümüze damga vuran şarkılarını Bursalılar ile birlikte seslendirdi.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Yaşar, dün gece Bursa´da sahneye çıktı. Unutulmayan şarkılarını seslendiren sanatçı, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. `Aldanırım´, `Birtanem´, `Gel Benimle´ gibi 90´lara ve milenyuma damga vuran şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendiren Yaşar, ekip üyeleriyle birlikte sahnedeki şovlarıyla da beğeni topladı.
Repertuvarında yüksek ritimli şarkılarına da yer veren sanatçı ile coşan hayranları, yaklaşık 2 saat boyunca doyasıya eğlendi. Konserinin sonunda dinleyicilerinin isteğini geri çevirmeyerek bir kez daha sahneye gelen Yaşar, onlara teşekkür etti.DHA-Magazin Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2020-03-07 11:23:23
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