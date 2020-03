Bursa'da nöbetçi noterlerde hafta sonu yoğunluğu Vatandaşlar: "Uygulamadan memnunuz, ancak sayının artırılması lazım"

Bursa'da nöbetçi noterlerde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Nöbetçi noterlere akın eden vatandaşlar uygulamadan memnun olurken, nöbetçi noter sayısının artırılmasını istedi.

Bursa'da vatandaşlar hafta sonu işlem yaptırmak için nöbetçi noterlere akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce insanın sıraya girdiği nöbetçi noterlerde uzun kuyruklar oluştu. Hafta içi mesai yaptıkları için notere gidemeyen vatandaşlar, özellikle ikinci el araç alım satımı yapmak için nöbetçi noterlere akın etti. Nöbetçi noter uygulamasının çok yerinde bir karar olduğunu söyleyen vatandaşlar, noter sayısının artırılmasını istedi.

"Uygulamadan memnunuz, ancak nöbetçi noter sayısı az"

Sabahın erken saatlerinden itibaren sıra beklediğini söyleyen Atıhan Akın Yalçın, "Arabamı satmak için Adana'dan geldim. Noter önünde şu an kuyruk var, biz bu durumdan memnunuz. Ancak Bursa gibi bir şehre 2 nöbetçi noteri az buluyorum. Gördüğünüz gibi yoğun ve yetersiz. Gece 12.00'de Antalya'dan yola çıktım, sabah 07.00'den beri noterin önünde sıra bekliyorum, ona rağmen sıranın bize gelmesine 15 kişi var" dedi.

Hafta sonu noter uygulamasından memnun kaldıklarını söyleyen Güven Göçer, "Aracımı sattım, işlemler için notere geldik. 2. el araç alım satımları yoğunlaştı, ben de yeni bir araç almak için aracımı sattım. Hafta içi notere gelemeyen vatandaşlar için nöbetçi noter uygulaması çok güzel. Uygulama güzel, ama yetersiz buluyorum. Bursa büyük bir şehir, ancak bildiğim kadarıyla şu an 2 tane nöbetçi noter var. Şu an noter önünde bekleyenler var, Bursa dışından gelenler var, onlar için durum daha kötü. Biz sabah erken saatlerde geldik, işimizi hallettik, ama bu sıranın bitmesi öğleden sonrayı bulur" diye konuştu.

