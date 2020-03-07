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Deprem gerçeği ve Bursa

İHA

Deprem gerçeği ve Bursa

Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi’nin düzenlediği “Deprem Gerçeği ve Bursa” forumunda deprem ele alındı. Görüşlerin paylaşıldığı forumda, deprem öncesi, deprem sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler de anlatıldı.
Mümin Ceyhan Bursa Kültür ve Araştırma Kütüphanesi, Nilüfer Belediyesi’nin de katkılarıyla “Deprem Gerçeği ve Bursa” konulu bir forum düzenledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, akademisyenler, akademik odaların başkan ve temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı forumda, deprem gerçeği ve Bursa’daki etkileri konuşuldu. İki oturum şeklinde gerçekleşen forumun açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa’nın, deprem açısından en riskli şehirlerden biri olduğunu belirterek, deprem öncesinde âcil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Nilüfer Belediyesi’nin, depreme büyük bir hassasiyet gösterdiğini ve bilimsel çalışmalara destek verdiğini belirten Başkan Turgay Erdem, yapılan uygulamaları da paylaştı.
Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa fayının güzergâhının belirlenmesi için ilk aletli çalışmayı 2017 Ağustos ayında yaptığını hatırlatan Başkan Erdem, “O dönemde çalışmayı yürüten Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü’nden Berkan Ecevitoğlu başkanlığındaki ekip, elde edilen bulguları ilgili kurullara sunduğunda, veriler dikkate alındı ve TÜBİTAK projesi olarak bütün Bursa’da çalışmanın sürdürülmesine karar verildi. 2019 yılında da Nilüfer’den Yenişehir’e kadar saha çalışmaları sürdürüldü ve ilk aşaması tamamlandı. Elde edilen verilerin 1/1000 Uygulama İmar Planlarına da işlenebilmesi için, 2020 yılı içinde sığ sismik çalışmaları ile bu veriler detaylandırılacak” şeklinde konuştu.
Deprem öncesine yönelik yapılan çalışmalara da işaret eden Başkan Turgay Erdem, Nilüfer’de 22 adet deprem istasyonu olduğunun altını çizdi. Erdem, “Bu istasyonlarda elde edilen Bursa fayına dair mikro deprem aktivitesi ve elektrostatik kayaç gerginliği verileri, ilgili akademisyenlerle paylaşılıyor” dedi.
Nilüfer Belediyesi tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Nilüfer Âfet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin de, deprem sonrası çalışmalar açısından önemli bir merkez olduğunu ifade eden Başkan Erdem, afet öncesi önlem ve eğitim çalışmalarının önemine değindi. Nilüfer Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde her yıl yaklaşık 5 bin kişiye temel afet bilinci eğitimleri verildiğini belirtti. Başkan Erdem şöyle devam etti: “Merkezimizde haftanın 7 günü vatandaşlara temel afet bilinci, depremle yaşam, yangın söndürme ve dumanlı alan tahliyesi gibi konularda eğitimler veriliyor. Eğitime katılanlar ayrıca deprem ve duman simülasyon odalarında uygulamalara katılarak, yapılması gerekenleri öğreniyor. Nilüfer halkı bu konuda çok hassas. Merkezimizde bugüne kadar 12 bin kişiye eğitim verildi.”
Nilüfer Belediyesi Afet Bilgi Sistemi’nin de önemli bir proje olduğunu ifade eden Başkan Erdem, bu sistemde afet sonrası toplanma alanları, geçici iskânçadır alanları, sivil tahliye yolları, sahra hastanesi yapılacak alanlar ile Nilüfer’de yaşayan engellilerin adres bilgileri akıllı harita üzerinde işlendiğini söyledi. Başkan Erdem, bunun yanı sıra Nilüfer’de nüfusun yoğun olduğu 30 mahallede Mahalle Âfet İstasyonları kurduklarını da sözlerine ekledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Elbette bütün bunlar yeterli olmayabilir. Bizler uzmanların bu konudaki uyarılarını dikkate alarak yeni çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Dileriz korktuğumuz gibi bir depremle karşı karşıya kalmayız” şeklinde konuştu.
Mümin Ceyhan da, foruma gönderilen makaleler ve forumdan çıkacak bilgilerin, gelecek kuşaklara aktarılması için kitap olarak yayınlanacağını ifade etti.
Açılış konuşmalarının ardından akademisyenler, akademik odaların başkan ve temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri deprem konusunu tüm yönleriyle ele aldı. Forumda, deprem öncesi, ânı ve sonrasında yapılması gerekenler ile alınması gereken tedbirler de paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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