Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Engin İ., ağır yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş merkez kavşağında meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden, henüz kimliği belirlenemeyen 16 V 8340 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Engin İ. yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, Engin İ., ağır yaralandı.

Otomobil sürücüsü kaçarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Engin İ., ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, plakası kaza yerinde düşen otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2020-03-07 14:14:28



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