Öğrenci ve öğretmenlere sıfır atık eğitimi

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki okullarda düzenlediği eğitim programları ile öğrenci ve öğretmenlere ‘sıfır atık projesi’ hakkında bilgiler veriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması ve atıkların geri kazandırılmasının sağlanması maksadıyla başlatılan ‘sıfır atık projesi’ çerçevesinde Osmangazi Belediyesi, ilçedeki okullarda eğitim programları düzenliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programlarda, öğrenciler ve öğretmenler proje hakkında bilgilendirmeler yapılarak, atıkların zararları ve ekonomiye tekrardan kazandırılması konularında eğitimler veriliyor.

İlçedeki farklı okullarda düzenlenen eğitimlerde, ambalaj atıklarının ve geri dönüşümü mümkün olan atık pil ve akümülatörleri, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile atık aydınlatma ekipmanları ve atık giysilerin nasıl, ne zaman ve ne şekilde toplanacağı okullarda eğitici sözlü ve görsel anlatılıyor. Belediye personeli Yüksek Çevre Mühendisi Rüveyşa Turan tarafından verilen eğitimde, yalnızca geri dönüşüm hakkında değil, sıfır atık yaklaşımı, plastik poşet kullanımının azaltılması gerekliliği de aktarılarak, çevre konusunda doğru bilinen yanlışlarda düzeltiliyor. Sunumlar sonunda öğrencilerin dikkatini çekmek maksadıyla konuya dair sorular yöneltilerek, başarılı öğrencilere çevre bilincini aşılayan hediyeler dağıtılmaktadır.

Osmangazi Belediyesi, 2008 yılında başlattığı çevre ve geri dönüşüm eğitim seminerleri ile bugüne kadar 743 okulda toplam 186 bin 611 kişilik dinleyiciye ulaşmayı başardı.

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