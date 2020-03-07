Gürsulu bisikletçiler sağlık için pedal çevirdi

Gürsu Belediyesi’nce düzenlenen bisiklet turu genç bisikletçileri bir araya getirdi.

17 Mart Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen turda, sağlıklı fertlerle sağlıklı bir toplum için herkesi harekete geçmeye dâvet ettiklerini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Spor yaparak sağlığını koruyan, bedenen, ruhen sağlıklı nesiller için herkesi spor yapmayı teşvik ediyoruz. Gençlerimiz başta olmak üzere bütün hemşehrilerimizin spor yapma imkânlarını artırmak yönünde hizmetler yapıyoruz. Bugün de bisiklet sporuna gönül vermiş gençlerimizle bir araya gelerek, hem ilçemizin doğal güzelliklerinin keyfini birlikte çıkardık hem de sağlıklı yaşam için sporun önemini vurgulamış olduk” dedi.

Gürsu Belediyesi, Gürsu Bisiklet Kulübü ve Ekol Koleji iş birliğiyle düzenlenen bisiklet turuna Gürsu protokolü ve bisiklet tutkunları katıldı. Gürsu Belediyesi önünden “Durma, bizimle pedalla” sloganıyla harekete geçen bisikletçiler, Ekol Koleji’nde son bulan turda Gürsu’nun tabiî güzelliklerinin de tadını çıkardı.

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