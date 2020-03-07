Nefes kesen tatbikat

Bursa'nın İnegöl ilçesinde okulda yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

17 Mart Deprem Haftası sebebiyle İHHA arama kurtarma ekibi Dr. Emin Acar İmam Hhatip Oortaokulunda tatbikat yaptı. Eekip sorumlusu Yavuz Bayram tarafından öğrencilere deprem hakkında seminer verildi. Temel afet bilinci eğitiminin ardından senaryo gereği çalan alarm ile öğrencilerin okulu güvenli bir şekilde tahliye etmesi sağlandı. Daha sonra okulda mahsur kalan bir kişi güvenli bir şekilde camdan aşağı indirildi. Okul bahçesinde toplanan öğrencilere herhangi bir afet sırasında nasıl davranacakları anlatıldı, daha sonra uygulamalı olarak gösterildi. Başarılı bir şekilde yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yavuz Bayram, "Arama kurtarma ekibi olarak bu sefer okulumuza geldik, gerekli eğitimleri vererek tatbikatımızı gerçekleştirdik. Güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmanın İnegöl'deki bütün okullarımıza örnek olmasını bekliyorum. Diğer okullar da taleplte bulunurlarsa biz her zaman göreve hazırız" dedi.

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