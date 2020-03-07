AK Parti Bursa’da ilk kongresini Mustafakemalpaşa’da yaptı

“İnandığın yolda yürü” sloganıyla başlatılan Ak Parti il ve ilçe kongreleri Bursa’da Mustafakemalpaşa kongresiyle başladı. Kongrede birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Önceki dönem İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Atilla Ödünç, Zafer Işık, Muhammet Müfit Aydın, Osman Mesten, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve İl yönetimi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Şölen havasında geçen kongrede devam kararı alınan Murat Hallaçoğlu yaptığı kısa açıklamada, “Partimiz, vatan sevdası ve millet aşkı ile yoluna devam ediyor. Ak Partimizin bir neferi olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Bursa’mız için özellikle de Mustafakemalpaşa’mız için her türlü fedakârlığı yaparak gece gündüz demeden yollara düşmeye ve milletin hizmetkarı olmaya devam edeceğim. Ak Partimizin kongre sürecinin yurdumuzda şölen havasında geçmesini ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ile devam kararı alınan kongreye yönelik açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise, AK Parti’nin koltuk sevdalısı siyaset anlayışını tarihin çöplüğüne gömdüğüne dikkat çekerek, "Her mensubumuz, bu vatan sevdalısı hareketi bir bayrak yarışı olarak görmüştür. Verilen görevleri layıkıyla yerine getirmiştir" dedi.

Mustafakemalpaşa’nın AK parti iktidarında Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları ile donatıldığını belirten Mehmet Kanar, "Durmak yok. Mustafakemalpaşa’mız inandığı yolda yürümeye devam edecek. Değerli dava ve yol arkadaşım Murat Halaçoğlu nezdinde arkadaşlarıma yeni süreç hayırlı olsun” dedi.

Daha sonra asil ve yedek listelerin okunmasının ardından salonda bulunan 401 delege oy kullandı.

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