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Medicana’dan 8 Mart Kadınlar Günü kutlaması

İHA

Özel Medicana Bursa Hastanesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hastane çalışanlarına kokteyl verildi.

Medicana’dan 8 Mart Kadınlar Günü kutlaması

Özel Medicana Bursa Hastanesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hastane çalışanlarına kokteyl verildi.
Dünya kadınlarla güzeldir ve her kadın güzeldir' sloganıyla düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması, Özel Bursa Medicana Hastanesi Medikal Estetik Kliniğinde gerçekleşti. Kadın ve kadın çalışanların büyük destekçisi olarak çeşitli faaliyetlere imza atan Medicana Bursa Hastanesi yine bir kadınlar günü faaliyetine imza attı. Kadın çalışanlarının katıldığı kokteyl, renkli görüntülere sahne oldu. Medicana Hastanesi Medikal Estetik Kliniği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Sur Yapı Mac Cosmetics firması tarafından kadınlara yönelik makyaj uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca kadın çalışanlara, makeup artistler tarafından kendilerine uygun, pratik ve trend makyaj teknikleri gösterildi. Özel Bursa Medicana Hastanesi Başhekimi Dr. Neşe Tunalı, ’’Medicana Bursa Hastanesi olarak bu anlamlı gün olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir araya geldik. Sağlıklı nesiler yetiştirerek hayata anlam katan, dokunduğu her yeri güzelleştiren bütün kadınlarımızın dünya kadınlar gününü kutluyorum. Ümit ediyorum kadınlarımız sadece Mart ayında değil, her gün başarılı, mutlu, huzurlu, sağlıklı günler geçirirler.’’Kadınlara verilecek en büyük desteğin, zaten hakları olan fırsat eşitliğini hayata geçirmek olduğunu düşünüyoruz. 595 çalışanımızın 361‘i kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Yüzde 60 kadın çalışan oranıyla öne çıkan Medicana Bursa Hastanesi kadına verdiği değeri açıkça ortaya koymaktadır’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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