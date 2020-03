AK Parti Karacabey İlçe Başkanı İşcan Güven Tazeledi

Adalet ve Kalkınma Partisi Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, güven tazeledi. Tek listeyle seçime giren İşcan, 421 delegeden oy kullanan 269’unun desteğiyle yeniden göreve seçildi.

Atatürk Spor Salonu’ndaki kongre büyük ilgi gördü. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa milletvekilleri, çevre ilçelerin başkanları, belediye başkanları, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda AK Partili de hazır bulundu. Kongrede ilk olarak divan heyeti belirlendi. AK Parti’nin eski il başkanlarından Hayrettin Çakmak öncülüğündeki divanda; İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Elezoğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Özenli ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adem Coşkun görev yer aldı.

Ardından programın açılışında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, “Bizler AK kadrolar olarak milletin içinden gelen milli ve yerli bir hareketiz. Yani millete inanan, millete güvenen, milli değerlere yaslanan siyaseti milleti dönüştürmek için değil, millete hizmet için yapan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bizler bu görevleri emanet olarak görüyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Hakkın rızası, milletin menfaati bütün hesapların, çıkarların üstünde. Bundan dolayı tüm ekibimle hesabi değil, hasbi olarak karşınıza geldik. Sizlerden alacağımız yetkiyle memleketimizi, Karacabey’imizi yeni hedeflere taşıyacağız. Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top bile sindiremez. Gönüllerimizdeki birlik ve beraberliğimiz her türlü fitneye kalkan olacaktır diye düşünüyorum. Tevazu, samimiyet, gayretle; önce millet, önce memleket diyerek çıktığımız bu yolda Allah sizlerin karşısında boynumuzu eğdirmesin. Askerimizin, polisimizin ayağına taş değdirmesin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle aynı inanç ve kararlılıkla durmak yok, yola devam diyerek sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’de 2014 yılında devraldıkları hizmet bayrağını daha da yukarılara çıkarmak adına ilçeye vizyon kazandırdıklarını söyledi. Sürekli 3T şeklinde vurguladığı; Tarım, Turizm ve Teknoloji yatırımlarıyla ilçenin kalkınmasına öncülük ettiklerini belirten Başkan Özkan, 3D olarak adlandırdığı Doğum, Düğün ve Defin faaliyetleriyle de sosyal belediyeciliğe ivme kazandırdıklarını kaydetti. Özkan, “Karacabey’de yapılan her işte Belediyemiz var” dedi.

Göreve geldiklerinden itibaren muhtarlar başta olmak üzere, belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla ilçelerin kalkınması adına sürekli istişare halinde olduklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti’nin gücüyle birlikte Bursa’da rekorlara imza attıklarını söyledi. Karacabey’in yanı sıra Mustafakemalpaşa ve İnegöl’ü de kapsayan altyapı ihalesinin 2 Nisan’da gerçekleştirileceğini duyuran Başkan Aktaş, “İhale ile birlikte Karacabey’imizde köklü bir altyapı çalışmalarımız başlayacak. Bizim işimiz çalışmak. Şehirlerimizi yaşanılabilir kılmak bizlerin başlıca görevidir” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, konuşmasında muhalefete yüklendi. Esgin, “Muhalefetin bu ülkeye hiç faydası yok. Her şeye itiraz ediyorlar. Taş üstüne taş koymayan kalkmış bizleri eleştiriyor. Onlar alçaldıkça bizler yükseliyoruz” ifadesini kullandı.

AK Parti’de görevlerin geçici davaya olan bağlılığın ise devamlı olduğuna dikkat çeken Ayhan Salman, “Kongreler bir siyasi partinin bayram günleridir. Yeniden tazelendiği günlerdir. Hele AK Parti gibi milletinin derdi ile dertlenen hizmet aşkı ile yanan bir lideri olan partilerde kongreler enerjinin zirveye çıktığı günlerdir. Cumhurbaşkanınız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkemizi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. 7. Olağan kongrelerimizin ilçelerimize, şehrimize ve tüm teşkilatlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Kongrelerin yenilenme olduğuna dikkat çeken TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da konuşmasında özellikle CHP’yi eleştirdi. CHP’nin tek derdinin AK Parti’yi devirmek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Ancak bunu hiçbir zaman başaramayacaklar. Çünkü her şeye bir kulp buluyorlar. O nedenle milletimiz bunlara hiç zaman gün yüzü göstermeyecek” şeklinde konuştu.

“İyi ki AK Parti var” diyerek sözlerine başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, halka hizmet heyecanının AK kadrolar dışında hiçbir siyasi partide olmadığını savundu. 15 Ocak 1994 tarihine işaret eden Dağ, “Bu tarih aslında ülkemiz adına çok kritik bir tarihtir. Bu tarihte, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, o zamanki Refah Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmiştir. İşte o Erdoğan, bugünlere gelindiğinde dünya lideri olarak karşımıza çıkmıştır” dedi.

Muhalefeti de sert bir dille eleştiren Genel Başkan Yardımcısı Dağ, “Özellikle yerel seçimler sonrası İstanbul ve Ankara seçimlerini kazanan muhalefet, umutlanarak bir hayale daldı. Ama bunları balonları erken patladı. Çünkü bunlar çalışmayı sevmiyorlar. Milletimiz bunlara dersini yakın zamanda verecektir. İşleri güçleri iftira atmak, karalamak, ahlaksızca ve şerefsizce söylemlerde bulunmak olan bu güruh takımı, AK Parti’nin temiz iktidarını asla kirletemeyecekler” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Daha önce AK Parti’nin Karacabey İlçe Başkan Adayı olarak belirlenen Ertem İşcan, tek listeyle girdiği seçimde; 421 delegeden oy kullanan 269’unun desteğiyle yeniden göreve seçildi.

Ertem İşcan başkanlığında yenilenen AK Parti ilçe yönetiminde şu isimler yer aldı: Ali Altunç, Binnur Özden, Cemil Tosun, Erol Şen, Esra Ocak Aydın, Fahri Elezoğlu, Furkan Yolyapan, Gültekin Saygısever, Güray Karadeniz, Hakan Ayşavkı, İsmet Gülerce, Murat Efe, Mutlu Çet, Sezgin Parlaklar, Sibel Bilgin, Süleyman Garip, Tamer Mirza, Ayşe Köse ve Yüksel Cesur.

İl kongre delegeleri ise şu isimlerden oluştu: Adem Coşkun, Adem Suruç, Ali Özkan, Ahmet Akbaş, Erol Şen, Ertem İşcan, Faruk Türe, Gültekin Saygısever Hamiyet Özenli, İsmail Ülker, İsmail Yozgat, Kadir Sevik, Mehmet Salih Bağış, Murat Avinç, Murat Erol, Mustafa Kuzu, Tamer Mirza ve Zeki Demir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.