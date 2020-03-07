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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursaspor - İstanbulspor: 1-1

DHA

Bursaspor - İstanbulspor: 1-1


Gürkan DURAL / BURSA (DHA)STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Mehmet Ali Akkor (xxx), Hakan Karabalcık (xxx)
BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xx) Tayfur Bingöl (xxx), Mamadou Diarra (xx), Anıl Karaer (xx), Kerem Can Akyüz (xx), Aykut Akgün (x) (Dk. 80 Burak Kapacak xx), Emirhan Aydoğan (x) (Dk. 61 Jani Atanasov x), Recep Aydın (x), Abdou Razack Traore (x) (Dk. 72 Ali Akman x), Kubilay Kanatsızkuş (x), Yevgen Seleznov (x)
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal (xx) Zafer Şensoy (xx), Wellington (xx), Patrick Etoga Atchom (xx), Tuncer Duhan Aksu (xx), Onur Ergün (xxx), Kağan Miray Bağış (x) (Dk. 62 Muhammed Enes Durmuş x), Kamal Issah (x), Eslem Öztürk (xxx) (Dk. 78 Melih Kabasakal x), Ali Dere (xx) (Dk. 82 Rıdvan Şimşek x), Papa Alioune Diouf (xx)
GOLLER: Dk. 81 Tayfur Bingöl (Bursaspor) Dk. 66 Onur Ergün (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Jani Atanasov (Bursaspor) Onur Ergün, Ali Dere, Patrick Etoga Atchom, Muhammed Alperen Uysal (İstanbulspor)TFF 1´inci Lig´de zirve yarışında mücadele veren Bursaspor, 26'ncı hafta maçında sahasında ağırladığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında İstanbulspor, Onur Ergin ile öne geçerken, Bursaspor adına Tayfur Bingöl´ün golü skoru belirledi. Rakiplerinin peş peşe puan kaybettiği haftayı değerlendiremeyen yeşil beyazlılar, galibiyet hasretini de 4 maça çıkardı. Puanını 42´ye yükselten Bursaspor, 4´üncü sırada kalırken; bir maçı eksik İstanbulspor ise puanını 32 yaparak 13´üncü basamakta yer aldı.3´üncü dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Papa Alioune Diouf´un içeriye doğru çıkardığı pasında Ali Dere´nin vuruşu sonrası meşin yuvarlak auta çıktı.
Rakibi üzerinde baskı kuran Bursaspor, 20´nci dakikada gole yaklaştı. Tayfur Bingöl´ün kaptığı top ile birlikte gelişen organize atakta, paslaşmalar sonrası topu önünde bulan Recep Aydın ceza yayının hemen üzerinden sert vururken, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
45´inci dakikada Eslem Öztürk´ün uzaktan sert şutunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu sektirirken, kale önünde pozisyonu tamamlamak isteyen Papa Alioune Diouf´tan önce savunma erken davranarak müdahalesiyle tehlikeyi uzaklaştırdı.
65´inci dakikada etkili gelen konuk ekipte Eslem Öztürk yaklaşık 30 metreden sert vururken, kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu güçlükle kornere çeldi. Pozisyonun devamında 66´ncı dakikada yine Eslem Öztürk tarafından kullanılan korner atışı sonrası kale ağzında kafa vuruşunu yapan Onur Ergün, takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.
68´inci dakikada saha kenarında tansiyon yükseldi. İstanbulspor´da ısınan futbolcular ile o bölümde yer alan yeşil beyazlı taraftarlar arasında gerginlik yaşanırken; hakem Mustafa Öğretmenoğlu, konuk ekibin oyuncularını ısınmaları için diğer yarı sahadaki kale arkasına yönlendirdi.
81´inci dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Oyuna girmesinin ardından henüz ilk pozisyonunda Burak Kapacak sağ kanattan kale ağzına doğru ortalarken, boş durumdaki Tayfur Bingöl´ün iyi yükselerek uzak kale direğine doğru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
90´ıncı dakikada Bursaspor gole çok yakalaşırken, sol kanattan Jani Atanasov´un ortasında arka direkte Tayfur Bingöl´ün yaptığı kafa vuruşu sonrası kaleci meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Karşılaşma 1-1´lik eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-03-07 21:35:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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