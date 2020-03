Matlı: "Kadınlar başarılı toplumların mimarlarıdır"

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yayımladığı mesajda şu cümlelere yer verdi;

"Daha çok kenetlendiğimiz ve kenetlenmeye ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, şanlı tarihimizin milli mücadele döneminde Anadolu kadınının oynadığı can alıcı rol, hafızalarımızdan hiçbir zaman silinmedi. Kadınlarımızın yaşamın her alanında, kişiliği, karakteri, çalışkanlığı ile mutlu ve başarılı toplumların mimarları olduğunu biliyoruz. Çağdaş, demokratik, gelişmiş bir toplum için kadınlarımızın güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset gibi tüm alanlardaki fırsat ve imkânlardan eşit derecede yararlanması, ülkemizin geleceği için çok önemlidir. Ancak, modern ve çağdaş dünyanın koşulsuz bir parçası olan kadınlarımızın, gerek iş yaşamında gerek toplumda güçlü birer birey olması için ülkemizde atılan adımlar bugün hala arzu edilen düzeye ulaşamamıştır.

En büyük dileğimiz, tarihte olduğu gibi bugün de özverisi, fedakârlığı ve kahramanlığı ile tüm dünya kadınlarına örnek olmuş Türk Kadınının, yaşadığı tüm zorluklardan, engellerden kurtularak hak ettiği değeri görebilmesidir.

Hayatın her alanında çalışan, üreten, yetiştiren tüm kadınlarımızın, şiddete maruz kalmadığı bir anlayış içerisinde yaşaması temennisiyle, dünyayı büyüten kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü yürekten kutlarım” dedi.

