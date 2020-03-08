Müdürüne 'beceriksiz' diyen işçi kovuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Müdürüne 'beceriksiz' diyen işçi kovuldu

İHA

Çalıştığı fabrikanın üretim müdürü hakkında "beceriksiz" yorumunda bulunan işçiler kovuldu. Mahkemenin kapısını çalan işçilere kara haber Yargıtay'dan geldi.

Müdürüne 'beceriksiz' diyen işçi kovuldu

Çalıştığı fabrikanın üretim müdürü hakkında "beceriksiz” yorumunda bulunan işçiler kovuldu. Mahkemenin kapısını çalan işçilere kara haber Yargıtay'dan geldi.
Sendika üyesi olduğu için baskılara maruz kaldığını öne süren 12 işçi, işverene bir yazı gönderdi. Yazıda fabrikanın üretim müdürü hakkında “Tam anlamıyla beceriksiz” değerlendirmesinde bulunuldu. İşveren, 12 işçiyi de kapı önüne koydu. 4. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan işçiler, tehditlere maruz kaldıklarını, zorla imza alındığını, bu hali ile yapılan feshin geçersiz olduğunu belirterek, yapılan feshin geçersizliğine karar verilmesini talep etti. Davalı işveren ise, iddiaların asılsız olduğunu savundu.
Mahkeme, feshin geçerli olduğuna hükmetti. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dâiresi girdi. Yüksek mahkeme, üretim müdürü hakkında yorum yapan işçilerin geçerli fesihle kovulduğuna hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi:
"Şirket genel merkezine gönderilen yazı içeriğinde 'üretim müdürü denilen kişinin tam anlamıyla beceriksiz ve cehalet âbidesi olduğu, bunların kim, neden, neye göre seçildiğini merak ettiklerini, eski yönetimle kıyaslandığında gerileme olduğu ortadadır' ifadeleri yer almıştır. Somut olayda davacı işçinin iş sözleşmesi, dava dışı 12 kişi ile birlikte üst seviye yöneticilere atılan email'de üretim müdürü hakkında sarf edilen sözler sebebi ile disiplin kurulu kararı ile feshedilmiştir. İşçinin, işverenin başka bir işçisine sataşması 25/II, d hükmü uyarınca haklı fesih sebebi sayılmıştır. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih sebebidir. Bir kişinin 'beceriksiz' ve 'cehalet âbidesi' olarak nitelendirilmesi, o kişinin bulunduğu görevi yürütebilecek beceriye, gerekli bilgi birikimi ve donanıma sahip olmadığı anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de cahil kelimesi 'belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan' şeklinde açıklanmıştır. Bu itibarla feshe dayanak teşkil eden söz konusu ifadeler, işverenin bir başka işçisine yönelik ağır eleştiri niteliğinde ise de, sataşma boyutuna ulaşmamaktadır. Bu anlamda olmak üzere, uyuşmazlık konusu benzer olay bakımından işverence gerçekleştirilen fesih geçerli sebebe dayanmaktadır. İşçinin, işverenin bir başka işçisine yönelik sarf ettiği 'beceriksiz' ve 'cehalet âbidesi' şeklindeki ifadelerin geçerli fesih sebebi teşkîl ettiği ortadadır. İş mahkemesi kararının onanmasına hükmedilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Örnek yazara büyükşehir desteği
YEREL HABERLER Örnek yazara büyükşehir desteği
SP hastası 2 yaşındaki kız yardım bekliyor Bursalı SP hastası 2 yaşındaki Beril'in annesi: "Geceleri ağlama sesi yerine makine sesiyle uyanıyoruz" "Kızımı maske ve eldiven takmadan öpemiyorum"
YEREL HABERLER SP hastası 2 yaşındaki kız yardım bekliyor Bursalı SP ...
Matlı: "Kadınlar başarılı toplumların mimarlarıdır"
YEREL HABERLER Matlı: "Kadınlar başarılı toplumların mimarlarıdır"
Kadın gassal mesleğin zorluklarını anlattı
YEREL HABERLER Kadın gassal mesleğin zorluklarını anlattı
(Görüntülü) 'Koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Koronavirüs kaptım' diye hastaneyi ...
Başkandan kadın çalışanlara sürpriz
YEREL HABERLER Başkandan kadın çalışanlara sürpriz
Tonlarca yükü kadın başına taşıyor Tırla yolların tozunu attırıyor
YEREL HABERLER Tonlarca yükü kadın başına taşıyor Tırla yolların ...
Yaralı bisiklet sürücüsüne şemsiyeli koruma
YEREL HABERLER Yaralı bisiklet sürücüsüne şemsiyeli koruma
'Koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı
YEREL HABERLER 'Koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
'Koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı
YEREL HABERLER 'Koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı
(Görüntülü) İdlib gazisi Uzman Çavuş Ersin Yıldız: İyileşince görev yerime geri döneceğim
YEREL HABERLER (Görüntülü) İdlib gazisi Uzman Çavuş Ersin Yıldız: ...
İbrahim Üzülmez’den istifa açıklaması: "Görevimin başındayım"
YEREL HABERLER İbrahim Üzülmez’den istifa açıklaması: "Görevimin ...
Bursaspor - İstanbulspor: 1-1
YEREL HABERLER Bursaspor - İstanbulspor: 1-1
Bursaspor - İstanbulspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - İstanbulspor (EK FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı ...
Bursaspor - İstanbulspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - İstanbulspor (EK FOTOĞRAFLAR)
AK Parti Karacabey İlçe Başkanı İşcan Güven Tazeledi
YEREL HABERLER AK Parti Karacabey İlçe Başkanı İşcan Güven Tazeledi
Bursaspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
Medicana’dan 8 Mart Kadınlar Günü kutlaması
YEREL HABERLER Medicana’dan 8 Mart Kadınlar Günü kutlaması
İdlib gazisi Uzman Çavuş Ersin Yıldız: İyileşince görev yerime geri döneceğim
YEREL HABERLER İdlib gazisi Uzman Çavuş Ersin Yıldız: İyileşince ...
(Görüntülü) UEDAŞ trafoları kadınlar için boyadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) UEDAŞ trafoları kadınlar için boyadı
AK Parti Bursa’da ilk kongresini Mustafakemalpaşa’da yaptı
YEREL HABERLER AK Parti Bursa’da ilk kongresini Mustafakemalpaşa’da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X