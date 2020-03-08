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Örnek yazara büyükşehir desteği

İHA

Bursa'da yaşayan ve Friedreich Ataksi hastası olan Yazar Sevda Gündüz, ilk kitabı 'Benim Hikayem'in ardından ikinci kitabı 'Hicran'ı da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle çıkaracak. Azmiyle herkese örnek olması gereken Sevda Gündüz'ü evinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ikinci kitabın tanıtımı için güzel bir imza günü de düzenleyeceklerini söyledi.

Örnek yazara büyükşehir desteği

Bursa'da yaşayan ve Friedreich Ataksi hastası olan Yazar Sevda Gündüz, ilk kitabı 'Benim Hikayem'in ardından ikinci kitabı 'Hicran'ı da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle çıkaracak. Azmiyle herkese örnek olması gereken Sevda Gündüz'ü evinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ikinci kitabın tanıtımı için güzel bir imza günü de düzenleyeceklerini söyledi.
Bursa'nın Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesi'nde gayet sağlıklı bir çocukluk yaşarken 1516 yaşlarında yakalandığı genetik Friedreich Ataksi hastalığı sebebiyle yürüme ve konuşma bozukluğu yüzünden bir anlamda yatağa mahkum kalan 37 yaşındaki Sevda Gündüz, azim ve gayreti ile herkese örnek oluyor. Kendisi gibi Friedreich Ataksi hastası olan 2 ablası ile aynı odada günlerini geçiren Sevda Gündüz, duygularını aktardığı sağlıklı ablasının destekleriyle 'Benim Hikayem' adını verdiği ilk kitabını Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bastırmıştı. Şimdi de Allah aşkını anlattığı kurgu romanı 'Hicran'ı tamamlayan Sevda Gündüz'e en büyük destek yine Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Azmiyle herkese örnek olması gereken yazar Gündüz'ü evinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem kitabın basımına destek olacaklarını hem de kitabın tanıtımı için güzel bir imza günü düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.
Sevda Gündüz'ün gayret ve heyecanının herkese örnek olması gerektiğini belirten Başkan Aktaş, "Sevda kızımız, rahatsızlığına rağmen gerçekten çok heyecanlı çok gayretli. 'Benim Hikayem' isimli birinci kitabını bizim de katkılarımızla hayata geçirmişti. Sağ olsun bugün de kitabını imzalayarak bana verdi. Şimdi 'Hicran' isminde ikinci kitabını yazdı. İnşallah onun baskısıyla alakalı da biz kendisine yardımcı olacağız. Bir okulumuzda kendisine güzel bir imza günü yapıp, inşallah kitabını tanıtma şansına da sahip olacak. Ben onu kutluyorum. Rahatsızlığına rağmen, evden dışarıya çıkamamasına rağmen, burada annesinin ve ablasının yardımıyla uğraş veriyor, gayret ortaya koyuyor. Bir şeyler üretmenin derdi ve heyecanı içinde. Onun heyecanı bizleri de heyecanlandırdı. Böyle bir gayrete biz de kayıtsız kalamazdık. Herkese örnek olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
İkinci kitabı 'Hicran'ın kurgu roman olduğunu ve Allah aşkını anlattığını belirten Sevda Gündüz ise, "Allah başkanımdan razı olsun. İnşallah rabbim hepimizin yolunu açık etsin. Rabbim örnek olmayı nasip etsin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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